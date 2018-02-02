Каденюк подарил Украине мечту про космос - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Первый астронавт независимой Украины, Герой Украины Леонид Каденюк ушел из жизни 31 января. Известно, что он инициировал сбор подписей астронавтов мира под обращением к ООН о необходимости принятия Экологической конституции Земли. Кроме того, он делал все возможное для того, чтобы космическая отрасль Украины не исчезла.

Насколько принятие предложенного Каденюком документа поможет изменить экологическую ситуацию на планете, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал ведущий и соорганизатор Международного молодежного форума "Космос и будущее", основатель космо-хакатонов и председатель организации UkraineIS Сергей Вакарин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Смерть Леоніда Каденюка спонукала нас згадати про космос. Так виходить лише у зв’язку з трагічними подіями?

— На щастя, ні, тому що Леонід Костянтинович до останньої хвилини вів дуже активне життя, і я думаю, що можна лише усім нам побажати, щоб бути настільки активними до самого останнього нашого моменту. Я б навіть сказав, він — людина, яка була талановита в усьому, що вона робила, настільки могла доводити всі проекти до завершення. Дійсно, Ви згадали про екологічну конституцію – це той проект, який ще може просто вже як пам'ять Леоніду Костянтиновичу завершити. Це вже залежить не тільки від нас, це те, що має зробити ООН.

Не всі знайомі з роботою Леоніда Костянтиновича над Конституцією землі. Що це за документ, які засади він регламентує? Яке ставлення до нього світу?

— Хочу сказати, що це — одна із ініціатив України в ООН, і дуже важливо, що, може, з урахуванням такого спадку, який ми отримали, всі розуміють про Чорнобиль і нашу екологію, ми, знаючи про це, виступили з цією ініціативою. Екологічна конституція Землі – це документ, який міг би допомогти людству врахувати і наші помилки, і помилки інших країн, і все ж таки зробити планету такою, про яку мріяв Леонід Каденюк, адже коли він побачив Землю з космосу, він казав: Земля – це наш єдиний дім, іншого немає, і треба все зробити, щоб його зберегти, треба розуміти, що у своєму домі не можна смітити. Він побачив, що ця планета дуже маленька з космосу, а нас вже стало досить багато, і ми мусимо відповідально ставитись до того, що ми робимо з нашим домом.

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З приводу користування ресурсами, зрозуміло, що будь-які розбіжності в поглядах людей – ніщо у порівнянні з тим, що ми втратимо необхідні для життя ресурси.

— Так, і ця дика ситуація з лісами, яких вже може не стати, оскільки, якщо подивитись на карти тієї ж України, скажімо, на початку незалежності і зараз, катастрофічно мало стає лісів, і, до речі, Леонід Костянтинович дуже переживав за Україну і намагався все зробити, щоб і космічна галузь розвивалась, і в цілому Україна жила як країна, йшла вперед, і він для цього все робив — і тут, і за кордоном. В нього було, звичайно, багато відряджень, і ми згадали про екологію, але треба, може, перш за все, згадати про те, що він, як дуже вольова людина, міг вплинути на процеси, щоб і космічна наша галузь отримувала необхідне фінансування, і особливу увагу він приділяв освіті. Знаєте, дуже пощастило мені, я був з ним знайомий не так давно, але за цей час встигли спільно взяти участь у кількох заходах і навіть один провести – міжнародний молодіжний форум, який відбувся усього кілька місяців тому, і у нас були дуже великі плани і щодо залучення космонавтів інших країн, астронавтів до цієї події в майбутньому, і, дійсно, ініціатива Каденюка щодо збору підписів під зверненням з приводу Екологічної конституції. Все це буде підхоплено, просто вже, на жаль, не з ним, але з його ім’ям. І Ви знаєте, з урахуванням його поглядів, які він висловлював і в нашому інтерв’ю, яке я не знав, що буде останнім, хочеться сказати, що мені здається, що це просто його наступна подорож. Він казав, що вся його діяльність і життя як астронавта, усе це складалось ніби за якимось планом, тобто він ніби з дитинства знав, що буде космонавтом, до цього його готувало життя, і він казав, що нібито хтось веде його до цієї мети. Я думаю, що ці його погляди, коли він побачив Землю з космосу, це є дуже цікаве підтвердження. Він казав, що я ніби повернувся до свого натурального відчуття, тобто невагомість – це була як згадка про щось, до чого душа колись звикла. Звичайно, він казав, що це можна порівняти зі станом гідроневагомості, те, що дитина відчуває перед народженням в утробі, це називається гідроневагомість, тобто це натуральний стан, до якого людина звикає, але, казав він, може, і космічне походження людини, про яке багато кажуть, може, і з цієї причини людина відчуває себе в невагомості настільки комфортно і натурально.

Перспективи ухвалення на рівні ООН Екологічної конституції є?

— Ви знаєте, тут прогнозувати щось важко, тому що є угоди про клімат, не всі зараз їх підтримують, і є з точки зору бізнесу бажання в кожній країні не ухвалювати такі документи, але все ж таки сподіваюсь, що ми до цього дійдемо, тому що інакше, дійсно, дихати буде нічим просто.

Принаймні, в пам’яті Каденюка, цю роботу потрібно завершити…

— Це було б дуже правильно.

К слову, в своем последнем интервью "ГС" Леонид Каденюк заявил, что у Украины есть все возможности для развития космической отрасли, нет только политической воли руководителей государства.