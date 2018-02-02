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    Кличко пообещал назвать в честь Каденюка улицу в Киеве

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    По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, в ближайшее время в Киеве появится улица имени первого космонавта Украины.
    Виталий Кличко
    Пресс-служба КГГА

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Улица имении первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка появится в ближайшее время в Киеве, заявил в пятницу мэр столицы Виталий Кличко.

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    Каденюк скончался 31 января на 68 году жизни в парке Царское Село в Киеве. По данным СМИ, он умер до приезда скорой помощи. Официальная причина смерти пока не установлена.

    "Я уверен, что в ближайшее время в Киеве появится улица имени первого космонавта Украины", — сказал Кличко в эфире украинского телеканала "Прямой".

    По его словам, этот вопрос будет решен в текущем году. Кличко напомнил, что переименование одной из столичных улиц должна одобрить специальная комиссия и Киевсовет.

    Каденюк до распада СССР вместе с другими советскими космонавтами испытывал многоразовую систему "Буран", был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.

    В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

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