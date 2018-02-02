Космонавта Каденюка похоронили на Байковом кладбище в Киеве

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Первый и единственный космонавт Украины Леонид Каденюк был похоронен на Байковом кладбище в Киеве, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на источники.

"Похоронили человека-легенду среди других выдающихся украинцев на Байковом кладбище", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, прощание с космонавтом проходило в одном из помещений кабинета министров Украины, огромная очередь желающих в последний раз увидеть Каденюка выстроилась у гроба. Среди пришедших проститься с космонавтом были бывшие президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко и ряд других чиновников.

Напомним, Каденюк скончался в Киеве 31 января на 68-м году жизни.

Каденюк до распада СССР вместе с другими советскими космонавтами испытывал многоразовую систему "Буран", был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.

В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.