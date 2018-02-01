Успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи

Ракета-носитель Falcon 9 с люксембургским спутником GovSat-1 была успешно запущена во Флориде. Старт ракеты был дан с космодрома на мысе Канаверал в 23.25 среды (по Киеву). Ракета выводит на орбиту люксембургский спутник двойного назначения GovSat-1.

Старт спутника осуществляется на ракете с многоразовой первой ступенью, сохраненной после запуска в мае прошлого года миссии для американской разведки.

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Для SpaceX это шестой старт вернувшейся после запуска первой ступени, в третий раз – для компании SES. После нынешнего старта возвращение первой ступени не планируется. Спутник, принадлежащий люксембургской SES, разработан для двойного использования — как для оборонных, так и для гражданских нужд, в том числе, для мобильной и стационарной связи. Он обеспечен усиленными защитными функциями для предотвращения возможных попыток по его глушению, спутник может передавать телеметрию в зашифрованном формате, а также использовать военные частоты.

Как сообщила компания, аппарат будет покрывать территорию в пределах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также обеспечивать передачу сигналов морских судов над Атлантикой и Индийским океаном.

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Коммерческий старт выполняется по контракту с люксембургской SES и стал первым после запуска 8 января секретной миссии Zuma для правительства США. После старта СМИ сообщили, что аппарат стоимостью в несколько миллиардов долларов не смог отделиться от второй ступени и, вероятно, был потерян. Официального подтверждения этому до сих пор нет. SpaceX многократно заявляла, что ракета-носитель выполняла запуск в штатном режиме и отработала задачу без проблем. Производитель аппарата Northrop Grumman, которая также изготовила механизм, ответственный за отделение аппарата от несущей его ракеты, никак не комментирует сообщения о возможном провале миссии.

Напомним, накануне стало известно, что на 68-ом году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк.