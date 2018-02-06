Мощнейшая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в первый испытательный полет, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 22.45 по Киеву.

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Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9.