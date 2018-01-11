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    Экономика

    Украинский самолет "Руслан" доставит сверхважный груз для SpaceX

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    Украинский самолет будет транспортировать крупногабаритные ракетные комплектующие до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал, откуда американская компания запускает ракеты Falcon 9.
    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
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    КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Украинское ГП "Антонов" обратилось в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет грузового самолета AN-124-100 "Руслан" из Лос-Анджелеса во Флориду для перевозки груза компании SpaceX, сообщает Укринформ

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    Уточняется, что об этом стало известно из соответствующей заявки, которая содержится в открытом доступе на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings.

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    Украинская компания будет транспортировать крупногабаритные ракетные комплектующие до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал. Перелет запланирован в период с 10 по 13 января.  

    В заявке отмечается, что своевременное транспортирование этого оборудования критически важно. 

    "Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года приведет к дополнительным последствиям, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы слишком дорогим для SpaceX и клиентов", — говорится в заявке. 

    SpaceX запускает с мыса Канаверал ракеты Falcon 9.

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