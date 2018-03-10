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    Falcon 9

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с испанским спутником 
    08:08 06.03.2018
    133
    Планировалось, что старт ракеты-носителя Falcon 9 состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.
    Обтекатель ракеты Falcon 9, упавший в океан
    Промахнулись: SpaceX не смогла посадить обтекатель ракеты на борт корабля
    08:42 23.02.2018
    1545
    По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
    Старт ракеты-носителя Falcon Heavy
    Мощнейшая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал
    23:03 06.02.2018
    418
    Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.
    Упавшая в океан ракета SpaceX
    Приятный сюрприз. Ракета SpaceX "выжила" даже тогда, когда не планировалось
    17:06 01.02.2018
    577
    В среду компания SpaceX успешно провела свой второй в этом году запуск ракеты Falcon 9. В ходе выполнения запуска не планировалось возвращение первой ступени ракеты.
    Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде. Видео
    Успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи 
    05:37 01.02.2018
    466
    В SpaceX уточнили, что аппарат будет покрывать территорию в пределах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также обеспечивать передачу сигналов морских судов над Атлантикой и Индийским океаном.
    Ракета Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e отправилась на орбиту
    Появились кадры успешного запуска ракеты-носителя Falcon 9 
    13:05 06.07.2017
    86
    Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе "Канаверал" (Флорида) со спутником связи Intelsat 35e.
    Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде. Видео
    Запуск и приземление ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу 
    01:58 24.06.2017
    670
    Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22.10 по Киеву с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1. Через 9 минут первая ступень вернулась и вертикально приземлилась на плавучую баржу в Атлантике.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Ученый рассказал, когда Россия сможет создать аналог Falcon 9
    17:45 05.04.2017
    514
    Россия может создать ракету с возвращаемой ступенью к 2020 году, считает известный ученый, занимавший в период 1991-2005 годов пост гендиректора НПО "Энергомаш" Борис Каторгин.
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9. Видео
    Космическая революция: повторный запуск и посадка первой ступени Falcon 9 
    03:21 31.03.2017
    332
    ​Первый повторный запуск Falcon 9, первая ступень которой была задействована в успешной миссии CRS-8 в апреле 2016 года, был дан в пятницу. Ракета выводит на орбиту коммуникационный спутник SES-10.
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9: Маск заявил о революции в индустрии
    02:30 31.03.2017
    192
    Владелец компании SpaceX Илон Маск назвал огромной революцией в космических полетах возможность "повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя".
    Взрыв на стартовой площадке ракеты SpaceX Falcon 9 на мысе Канаверал, штат Флорида, США
    Специалисты SpaceX установили причину взрыва ракеты Falcon
    23:42 24.09.2016
    400
    По заявлению представителя компании SpaceX, "доказательства указывают на большую пробоину в системе подачи гелия ракеты, это привело к разрушительному взрыву во время предстартового теста три недели назад".
    Взрыв на стартовой площадке ракеты SpaceX Falcon 9 на мысе Канаверал, штат Флорида, США
    Стало известно, когда SpaceX вернется к пускам ракет
    01:09 09.09.2016
    64
    Глава конкурирующей корпорации United Launch Alliance Тори Бруно предполагает, что SpaceX после взрыва ракеты не будет проводить пуски космических аппаратов еще от 9 до 12 месяцев.
    Старт ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
    В НАСА прокомментировали взрыв ракеты Falcon 9
    20:05 02.09.2016
    992
    Глава НАСА Шон О'Кифи сообщил, что потеря Falcon 9 – это естественные последствия риска на этапе разработки технологии, так как разработчик не в состоянии испытать системы перед обычным запуском.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Авария до старта: SpaceX потеряла ракету Falcon 9 и груз на $200 млн
    13:12 02.09.2016
    1519
    Предполетное испытание ракеты Falcon 9 перед запланированным на субботу запуском с космодрома на мысе Канаверал привело к потере самой ракеты, коммерческого груза стоимостью 200 миллионов долларов, а также неопределенности с дальнейшими запусками ракет компании SpaceX.
    Приземление первой ступени ракеты Falcon 9. Видео
    Вертикальное приземление первой ступени ракеты Falcon 9 
    02:25 28.05.2016
    394
    Основная миссия Falcon 9 состоит в запуске коммуникационного спутника Thaicom 8 для тайского спутникового оператора. Старт ракеты состоялся в расчетные 17.39 по времени Восточного побережья США ( 00.39 по Киеву).
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Старт ракеты Falcon 9 с тайским спутником Thaicom 8 отложен на сутки
    02:15 27.05.2016
    57
    Запуск должен был состояться на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 00:40 по Киеву в пятницу, но сначала был задержан на два часа для проверки показателей всех систем. Затем его и вовсе перенесли.
    Экипаж МКС осуществил захват грузового корабля Dragon. Видео
    Экипаж МКС осуществил захват грузового корабля Dragon 
    00:32 11.04.2016
    190
    Экипаж Международной космической станции осуществил захват американского корабля Dragon, который доставил на орбиту более 3 тонн груза, трансляцию сближения корабля с МКС и последующей стыковки проводило НАСА.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
    Космический грузовик Dragon достигнет МКС в воскресенье
    03:07 09.04.2016
    78
    Старт принадлежащих частной компании SpaceX ракеты Falcon 9 с грузовиком Dragon состоялся в 23.43 в пятницу. Стыковка корабля с МКС состоится в воскресенье 10 апреля.
    Старт ракеты Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon к МКС. Видео
    Старт и посадка на морскую платформу ракеты Falcon 9 
    02:10 09.04.2016
    1251
    Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), она вывела на орбиту космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции.
    Старт ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде. Архивное фото
    Первая ступень Falcon 9 не смогла мягко приземлиться на платформу в океане
    03:30 05.03.2016
    448
    До старта Falcon 9 в субботу SpaceX не возлагала больших надежд на сохранение первой ступени, поскольку для запуска спутника на высокую орбиту ракета должна была подниматься с большим запасом топлива и на большей скорости.
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    Обтекатель ракеты Falcon 9, упавший в океан
    Промахнулись: SpaceX не смогла посадить обтекатель ракеты на борт корабля
    08:42 23.02.2018
    1545
    По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с испанским спутником 
    08:08 06.03.2018
    133
    Планировалось, что старт ракеты-носителя Falcon 9 состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.
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