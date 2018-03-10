По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22.10 по Киеву с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1. Через 9 минут первая ступень вернулась и вертикально приземлилась на плавучую баржу в Атлантике.
По заявлению представителя компании SpaceX, "доказательства указывают на большую пробоину в системе подачи гелия ракеты, это привело к разрушительному взрыву во время предстартового теста три недели назад".
Предполетное испытание ракеты Falcon 9 перед запланированным на субботу запуском с космодрома на мысе Канаверал привело к потере самой ракеты, коммерческого груза стоимостью 200 миллионов долларов, а также неопределенности с дальнейшими запусками ракет компании SpaceX.
Основная миссия Falcon 9 состоит в запуске коммуникационного спутника Thaicom 8 для тайского спутникового оператора. Старт ракеты состоялся в расчетные 17.39 по времени Восточного побережья США ( 00.39 по Киеву).
Запуск должен был состояться на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 00:40 по Киеву в пятницу, но сначала был задержан на два часа для проверки показателей всех систем. Затем его и вовсе перенесли.
Экипаж Международной космической станции осуществил захват американского корабля Dragon, который доставил на орбиту более 3 тонн груза, трансляцию сближения корабля с МКС и последующей стыковки проводило НАСА.
До старта Falcon 9 в субботу SpaceX не возлагала больших надежд на сохранение первой ступени, поскольку для запуска спутника на высокую орбиту ракета должна была подниматься с большим запасом топлива и на большей скорости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам создателя SpaceX Илона Маска, при посадке обтекателя "промахнулись на несколько сот метров, но обтекатель приземлился в воду невредимым. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск".
Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22.10 по Киеву с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1. Через 9 минут первая ступень вернулась и вертикально приземлилась на плавучую баржу в Атлантике.
Основная миссия Falcon 9 состоит в запуске коммуникационного спутника Thaicom 8 для тайского спутникового оператора. Старт ракеты состоялся в расчетные 17.39 по времени Восточного побережья США ( 00.39 по Киеву).
Экипаж Международной космической станции осуществил захват американского корабля Dragon, который доставил на орбиту более 3 тонн груза, трансляцию сближения корабля с МКС и последующей стыковки проводило НАСА.