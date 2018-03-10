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    спутники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Пульт от телевизора
    На ТВ сообщили, когда закодируют украинские спутниковые каналы
    14:02 28.02.2018
    2897
    По словам гендиректора 1+1 Медиа Александра Ткаченко, Нацсовет понимает, что каналы, согласно своим лицензионным обязательствам, должны быть закодированы, учитывая права правообладателей.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Почему украинский "Лебедь" (никогда) не взлетит с Байконура
    08:55 12.02.2018
    2579
    Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
    SpaceX вывела на орбиту секретный спутник для правительства США. Видео
    SpaceX запустила в космос сверхсекретную миссию Zuma 
    04:07 08.01.2018
    494
    Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником для правительства США, сообщила компания SpaceX. Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 3.00 в понедельник.
    Падающий спутник Метеор-М. Видео
    В сети появились кадры падающего российского спутника "Метеор-М" 
    15:59 29.11.2017
    791
    В интернете появились кадры, на которых, предположительно, изображен падающий российский спутник "Метеор-М". Роликом поделился один из канадских пользователей Twitter.
    Спутник серии Космос
    Советский разведывательный спутник рухнет на Землю в понедельник
    06:07 23.10.2017
    613
    Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
    Неудачный пуск китайской ракеты Великий поход-5. Видео
    Неудачный пуск китайской ракеты "Великий поход-5" 
    00:51 03.07.2017
    487
    Пуск самой мощной на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), осуществленный в воскресенье с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, прошел неудачно.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками Iridium NEXT. Видео
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками Iridium NEXT 
    00:15 26.06.2017
    324
    Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после старта с космодрома Ванденберг с десятью спутниками Iridium NEXT, трансляцию ведет компания-владелец ракеты SpaceX.
    Флаг Китая
    Китай не смог вывести на орбиту спутник связи "Чжунсин-9А"
    15:45 19.06.2017
    172
    По данным корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), специалистам не удалось вывести спутник на заданную орбиту. Причина неудачного запуска пока не установлена, ведётся расследование произошедшего, а также тщательный анализ ошибок и неполадок.
    Украинский наноспутник PolyITAN 2-SAU
    На орбиту вывели второй украинский наноспутник
    19:13 27.05.2017
    415
    Согласно информации, спутник вышел на собственную околоземную орбиту с Международной космической станции, куда 18 апреля с мыса Канаверал, штат Флорида, США, был доставлен ракетой ATLAS-5.
    Ракета Delta IV стартовала во Флориде со спутником связи WGS-9 для ВС США. Видео
    Ракета Delta IV стартовала во Флориде со спутником связи WGS-9 для ВС США 
    02:53 19.03.2017
    56
    Ракета Delta IV стартовала во Флориде со спутником связи WGS-9 для ВС США и стран-союзников, компания United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета, ведет прямую трансляцию запуска.
    Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем Союз МС-02 на космодроме Байконур
    Стратком ВС США: РФ разрабатывает оружие против спутников
    04:29 27.01.2017
    374США - Россия: санкции преткновения
    По словам командующего Страткома генерала Джона Хайтена, Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать американским спутникам.
    Первая в истории посадка зонда на спутник Сатурна. Видео
    Первая в истории посадка зонда на Титан, спутник Сатурна 
    23:14 12.01.2017
    333
    Космическое агентство NASA разместило в интернете видео посадки станции Huygens на спутник Сатурна - Титан. Эта миссия является первой в истории мягкой посадки во Внешней Солнечной системе.
    НАСА запустила спутник в космос с помощью крылатой ракеты. Видео
    НАСА запустила спутник с помощью крылатой ракеты 
    22:53 15.12.2016
    612
    Самолет Stargazer L-1011, который вывел крылатую ракету с космическими аппаратами на необходимую для старта высоту, поднялся в воздух с мыса Канаверал в 14.35 по Киеву.
    Спутник Лыбидь
    Украина запустит космический спутник связи в 2017 году
    22:36 08.12.2016
    906Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
    Китай вывел на орбиту первый в мире квантовый спутник. Видео
    Китай вывел на орбиту первый в мире "квантовый спутник" 
    04:29 17.08.2016
    967
    Китай успешно вывел на орбиту первый в мире "квантовый спутник": аппарат "Мо-Цзы", названный в честь древнекитайского философа, поможет проводить квантовые эксперименты и наладит абсолютно защищенные каналы связи.
    Ракета Союз-2.1б вывела спутник Глонасс-М на расчетную орбиту. Видео
    Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту 
    05:26 30.05.2016
    295
    Запущенный в воскресенье на ракете-носителе "Союз-2.1б" навигационный спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
    Ракета Союз. Архивное фото
    Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру отменен
    00:29 25.04.2016
    258
    Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
    Установка ракеты Союз для первого запуска с космодрома Восточный. Видео
    Установка ракеты "Союз" для первого запуска с космодрома Восточный 
    03:24 24.04.2016
    260
    Ракета-носитель"Союз-2.1а" со спутниками "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 для первого запуска с космодрома Восточный установлена в стартовую систему, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
    Ракета-носитель Протон-М. Архивное фото
    "Протон-М" вывел станцию ЕxoМars-2016 на расчетную орбиту
    23:34 14.03.2016
    321
    В ходе первой миссии орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) изучит малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса.
    Южнокорейский патруль на границе с Северной Кореей в Паджу, Южная Корея
    Южная Корея прекратила поставку электричества в индустриальную зону Кэсон
    01:50 12.02.2016
    95Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В четверг Южная Корея объявила о прекращении работы своих предприятий и выводе всех сотрудников. КНДР тоже вывезла всех сотрудников из технопарка, а также отключила все линии экстренной связи с Южной Кореей.
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    Пульт от телевизора
    На ТВ сообщили, когда закодируют украинские спутниковые каналы
    14:02 28.02.2018
    2897
    По словам гендиректора 1+1 Медиа Александра Ткаченко, Нацсовет понимает, что каналы, согласно своим лицензионным обязательствам, должны быть закодированы, учитывая права правообладателей.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Почему украинский "Лебедь" (никогда) не взлетит с Байконура
    08:55 12.02.2018
    2579
    Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
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