Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после старта с космодрома Ванденберг с десятью спутниками Iridium NEXT, трансляцию ведет компания-владелец ракеты SpaceX.
По данным корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), специалистам не удалось вывести спутник на заданную орбиту. Причина неудачного запуска пока не установлена, ведётся расследование произошедшего, а также тщательный анализ ошибок и неполадок.
По словам командующего Страткома генерала Джона Хайтена, Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать американским спутникам.
Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
Китай успешно вывел на орбиту первый в мире "квантовый спутник": аппарат "Мо-Цзы", названный в честь древнекитайского философа, поможет проводить квантовые эксперименты и наладит абсолютно защищенные каналы связи.
Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
В четверг Южная Корея объявила о прекращении работы своих предприятий и выводе всех сотрудников. КНДР тоже вывезла всех сотрудников из технопарка, а также отключила все линии экстренной связи с Южной Кореей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после старта с космодрома Ванденберг с десятью спутниками Iridium NEXT, трансляцию ведет компания-владелец ракеты SpaceX.
Китай успешно вывел на орбиту первый в мире "квантовый спутник": аппарат "Мо-Цзы", названный в честь древнекитайского философа, поможет проводить квантовые эксперименты и наладит абсолютно защищенные каналы связи.
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и европейским спутником связи Eutelsat 9B стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщил в субботу представитель госкорпорации "Роскосмос".