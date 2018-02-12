Почему украинский "Лебедь" (никогда) не взлетит с Байконура

Александр Хроленко, военный обозреватель

Украинский телекоммуникационный спутник "Лебедь" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" в 2018 году не запустят с космодрома Байконур из-за отсутствия у Киева ракеты-носителя "Зенит-3SLБФ". Подобную информацию Байконур выдает не первый год, отчего создается впечатление, что проблемы космического "Лебедя" не решаются, а множатся.

Первый украинский спутник начали создавать в первой половине 1990-х годов. Геостационарный космический аппарат (КА) "Лебедь" должен был стать основой национальной системы спутниковой связи и телевидения. Все эти годы проект многократно изменяли и совершенствовали, искали рабочую точку в космическом пространстве.

Когда не хватило средств, украинский Кабмин привлек кредитное финансирование Канадского экспортного агентства и заключил в конце 2009 года контракт с канадской же компанией-подрядчиком MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA). Общая стоимость работ превысила 290 миллионов долларов (плановая окупаемость "Лебедя" — 12 лет, срок обслуживания — 15 лет). Запустить первый спутник планировали в середине 2013 года, но изготовили только в 2015 году — на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске. Там он сейчас и находится на ответственном хранении. Почему КА еще не на орбите?

Вселенная не терпит чудаков

Амбиции Киева, сформулированные в Стратегии космической деятельности Украины на период до 2022 года, предполагали создание орбитальной группировки из шести КА, включая два "Лебедя". В 2014 году после крымского разворота, Украина потеряла Центр управления полетами. Оборудование для управления космическим аппаратом "Лебедь" находится в специальном помещении под охраной на территории Евпаторийского космического центра. Оно опломбировано, и его можно забрать, так что временное отсутствие центра управления — не самая большая проблема, тем более, что новый центр планируют построить под Киевом.

Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности украинской стороны "Роскосмос" с осени 2014 года не поставляет "Южному машиностроительному заводу" ракетные двигатели. Украинское предприятие имело задел на шесть ракет-носителей, готовность которых — менее 10%, но теперь они не полетят. Даже при наличии финансовых средств и комплектующих, для сборки одного "Зенита" потребуется около года. Но 70% комплектующих, включая двигатель 1-й ступени "Зенита" — российского производства. Вот где нерешаемая проблема.

Коммерческий проект "Лебедь" осуществляется за счет инвестиционных средств, но большого количества щедрых инвесторов в украинский космос почему-то не наблюдается. Все средства Киев бросает на войну с "государством-агрессором", у которого собственно и требует 8,245 млн. долларов США на достройку ракеты "Зенит-2SLБ" и запуска "Лебедя".

Космический бизнес

С точки зрения чистого бизнеса, Москва могла бы заработать на запуске "Лебедя" около 60 миллионов долларов, но Киев в 2014 году объявил о разрыве сотрудничества в ракетно-космической отрасли. Следовательно, украинскую спутниковую систему придется создавать без финансового участия Москвы и в неблагоприятной конкурентной среде. "Южмаш" находится на грани разорения. Роскосмос отказался от использования "Зенитов", им на смену пришла "Ангара". Больше не летает российско-украинская ракета-носитель "Днепр", которая была разработана на базе знаменитой межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 (по натовской кодификации — "Сатана"), и до 2015 года вывела на орбиту 140 космических аппаратов двух десятков стран (22 пуска).

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Напомню, космос — это сфера национальной безопасности. Украинский космос стал одной из первых жертв "революции достоинства", и не последней. Сегодня СБУ, Минобороны и другие серьезные ведомства Украины передают секретную информацию через иностранные спутники.