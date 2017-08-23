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    Reuters: тяжелые времена "Южмаша"

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (595)

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    Рабочий день на заводе сокращен, зарплату задерживают, но все же на украинском "Южмаше" отрицают свою причастность к ракетному скандалу, пишут мировые СМИ. Могла ли КНДР получить двигатели для своих баллистических ракет именно на этом предприятии?
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Facebook Петр Порошенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    "Забор ракетного завода "Южмаш", расположенного на востоке Украины, местами зарос бурьяном", — пишет журналистка Reuters Алессандра Прентис. "Рабочий день на заводе сокращен, зарплату задерживают, но "Южмаш" отрицает вывод, сделанный в исследовании, что недовольные сотрудники могли, поддавшись на уговоры, похитить технологии, связанные с двигателями, и продать их нелегальным торговцам оружием, которые передали их Пхеньяну", — говорится в статье.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забудьте о поставках летального оружия. Погребинский о скандале с "Южмашем"

    Издание напоминает: согласно исследованию, которое выполнил некий "бывший советский специалист по ракетам", а опубликовал International Institute for Strategic Studies (IISS, Лондон), сделан вывод, что ракетные двигатели, используемые Пхеньяном, основаны на разработках, к которым имеют отношение лишь несколько бывших советских заводов.

    "Корреспондент Reuters, побывавший на "Южмаше" в городе Днепр (бывшем Днепропетровске) на этой неделе, обнаружил, что сотрудники еле сводят концы с концами, а оборудование приходит в негодность. Единственные камеры видеонаблюдения и охранники, которых можно были заметить на заводе, имелись только у основных входов", — пишет издание.

    Читайте также: Двигатели "Южмаша" в КНДР. Политика США и фактор Украины

    Оценки положения на заводе, которые собрали журналисты издания, разнятся. Профсоюзный лидер Валерий Васильев сказал, что рабочая неделя сейчас "однодневная", средняя зарплата — около 160 долларов в месяц, причем пока есть долги по зарплате за май и июнь.

    Главный экономист "Южмаша" Дмитрий Никон заявил, что зарплату планируется повысить, рабочие в среднем трудятся три дня в неделю и зарабатывают 230 долларов в месяц, территория охраняется, а секретные документы положено сдавать на хранение после каждой смены. "У нас не было ни одного случая исчезновения готовой продукции или документов", — заявил Никон.

    Компания "Южное", которая занимается конструкторской частью работы, "заявила, что двигатели, используемые Северной Кореей, не похожи на то, что когда-либо производилось заводом. Она утверждает, что на заводе больше нет мощностей для производства двигателей "РД-250", упомянутых в докладе IISS, а все произведенные двигатели "РД-250", пригодные для полетов, ранее были вывезены с завода и отгружены легальным клиентам", — говорится в статье.

    ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РД-120
    yuzhmash.com
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    Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

    Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР. Также Порошенко поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. 

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