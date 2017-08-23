Reuters: тяжелые времена "Южмаша"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Забор ракетного завода "Южмаш", расположенного на востоке Украины, местами зарос бурьяном", — пишет журналистка Reuters Алессандра Прентис. "Рабочий день на заводе сокращен, зарплату задерживают, но "Южмаш" отрицает вывод, сделанный в исследовании, что недовольные сотрудники могли, поддавшись на уговоры, похитить технологии, связанные с двигателями, и продать их нелегальным торговцам оружием, которые передали их Пхеньяну", — говорится в статье.

Издание напоминает: согласно исследованию, которое выполнил некий "бывший советский специалист по ракетам", а опубликовал International Institute for Strategic Studies (IISS, Лондон), сделан вывод, что ракетные двигатели, используемые Пхеньяном, основаны на разработках, к которым имеют отношение лишь несколько бывших советских заводов.

"Корреспондент Reuters, побывавший на "Южмаше" в городе Днепр (бывшем Днепропетровске) на этой неделе, обнаружил, что сотрудники еле сводят концы с концами, а оборудование приходит в негодность. Единственные камеры видеонаблюдения и охранники, которых можно были заметить на заводе, имелись только у основных входов", — пишет издание.

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Оценки положения на заводе, которые собрали журналисты издания, разнятся. Профсоюзный лидер Валерий Васильев сказал, что рабочая неделя сейчас "однодневная", средняя зарплата — около 160 долларов в месяц, причем пока есть долги по зарплате за май и июнь.

Главный экономист "Южмаша" Дмитрий Никон заявил, что зарплату планируется повысить, рабочие в среднем трудятся три дня в неделю и зарабатывают 230 долларов в месяц, территория охраняется, а секретные документы положено сдавать на хранение после каждой смены. "У нас не было ни одного случая исчезновения готовой продукции или документов", — заявил Никон.

Компания "Южное", которая занимается конструкторской частью работы, "заявила, что двигатели, используемые Северной Кореей, не похожи на то, что когда-либо производилось заводом. Она утверждает, что на заводе больше нет мощностей для производства двигателей "РД-250", упомянутых в докладе IISS, а все произведенные двигатели "РД-250", пригодные для полетов, ранее были вывезены с завода и отгружены легальным клиентам", — говорится в статье.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР. Также Порошенко поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.