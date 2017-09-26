Киев просит Канаду передавать данные спутника с украинско-российской границы

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко просит премьер-министра Канады Джастина Трюдо возобновить программу по передаче Вооруженным силам страны спутниковых изображений российско-украинской границы.

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Ранее Украина уже обращалась с подобной просьбой к бывшему канадскому правительству, когда Порошенко убедил экс-премьера Стивена Харпера передавать изображения со спутника Radarsat-2 в течение года с марта 2015 года. Программа завершилась весной 2016 года, отмечает телеканал. Тогда Украине предоставлялись изображения только ее "международно признанной территории".

По данным телеканала CBC, "Порошенко заявил, что призвал премьер-министра Джастина Трюдо предоставить его стране высокотехнологичные изображения украинско-российской границы с канадского спутника".

"Так как это может оказать нам эффективную помощь в осуществлении минских соглашений, в получении свидетельств, что Россия передвигала свои танки, артиллерийские системы, пусковые системы для нескольких ракет", — приводит телеканал слова украинского президента.

Киев ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.