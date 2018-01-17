"Южмаш" ждет от России $8 млн для запуска спутника

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Южмаш" ожидает получения от России 8,245 млн долларов, которые планируется потратить на завершение строительства ракеты "Зенит-2SLБ" для запуска спутника "Лыбидь". Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик — российский ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры". Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения 8,245 млн долларов, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", — указано в сообщении.

Контракт на создание спутника "Лыбидь" в декабре 2009 года заключили Национальное космическое агентство Украины и канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd. Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов.

Запустить ракету-носитель "Зенит-3SLB" с украинским спутником с космодрома Байконур планировалось еще в 2011 году, однако запуск до сих пор не состоялся.

Сейчас аппарат хранится в России, в ИСС имени Решетнева. В июле 2016 года гендиректор ИСС Николай Тестоедов уведомил о скором истечении срока гарантийного хранения спутника.