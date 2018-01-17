наверх
17.01.201809:03
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Южмаш" ждет от России $8 млн для запуска спутника

    (обновлено: )62532
    Согласно данным компании, "Южмаш" ожидает получения от России 8,245 млн долларов, которые планируется потратить на завершение строительства ракеты "Зенит-2SLБ".
    Спутник Лыбидь
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Южмаш" ожидает получения от России 8,245 млн долларов, которые планируется потратить на завершение строительства ракеты "Зенит-2SLБ" для запуска спутника "Лыбидь". Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

    Южный машиностроительный завод. Архивное фот
    Южный машиностроительный завод/Официальный сайт
    Вновь в центре внимания "Южмаш" и ракетный скандал

    "Контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик — российский ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры". Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения 8,245 млн долларов, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", — указано в сообщении.

    Контракт на создание спутника "Лыбидь" в декабре 2009 года заключили Национальное космическое агентство Украины и канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd. Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов.

    Запустить ракету-носитель "Зенит-3SLB" с украинским спутником с космодрома Байконур планировалось еще в 2011 году, однако запуск до сих пор не состоялся.

    Сейчас аппарат хранится в России, в ИСС имени Решетнева. В июле 2016 года гендиректор ИСС Николай Тестоедов уведомил о скором истечении срока гарантийного хранения спутника.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших