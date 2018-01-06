NYT: космические амбиции Украины упали на Землю и разбились

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина когда-то была жизненно важной частью советской космической программы. Здесь были размещены многочисленные исследовательские институты и ракетные заводы. Теперь, разбитая войной и политическими потрясениями страна борется за то, чтобы держаться своих научных традиций.

Журналист Миша Фридман пишет о своей поездке в Украину в 2017 году в New York Times.

"Я был поражен преданностью исследователей, лишенных ресурсов, которые их коллеги на Западе воспринимают как должное. Биолог до сих пор ухаживает за банкой с бактериями, которых когда-то готовили для путешествия в космос. А пенсионер поддерживает маленький музей астрономии в Киеве при помощи запасных частей и самодельных приспособлений", — пишет Фридман.

Татьяна Ковальчук-Скороходник из Украинского космического агентства построила мобильный "планетарий" для детей из черных пакетов для мусора и скотча. С помощью дыр в черном полотне полиэтиленового самодельного купола она реконструировала звездное небо над Украиной.

Фридман сопровождал Ковальчук-Скороходник в ходе ее посещения детского приюта неподалеку от Святогорска, где она рассказывала детям о том, что такое скорость света и созвездия.

В своем репортаже американский журналист пишет, как биолог Ирина Харитонова ухаживает за экспериментом по созданию двух самодостаточных экосистем, который начался 13 лет назад. Изначально, банки, в которых они были созданы, должны были отправиться в космос, чтобы Харитонова и другие ученые смогли оценить их влияние на взаимодействие живых организмов, пишет New York Times.

Однако, пять лет тому назад во время переезда одна банка упала и разбилась. Другая остается на полке в ботаническом саду Национальной академии наук Украины; это требует не много ухода. Внутри банки мох и орхидеи продолжают развиваться в коцентрированом углекислом газе. Но Харитонова пожмет плечами, если спросить ее, остается ли банка до сих пор герметичной. Несмотря на то, что эксперимент уже давно забыт, отмечает американское издание, украинский биолог до сих пор мечтает, что эта банка с содержимым найдет свою дорогу в космос.

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Знаки былой космической славы Украины видно повсюду. Достижения в освоении космоса находились в центре советского образования и пропаганды. Как подметил журналист, на многочисленных детских площадках в разных городах стоят "ракеты".

Украинский Житомир знаменит тем, что в этом городе родился Сергей Королев, отец советской космической программы. В городе есть музей, наполненный ностальгическими обломками включая ракеты, которые десятки лет тому назад массово производили на украинских заводах.

Георгий Ковальчук работает в обсерватории Национальной академии наук Украины. Главный телескоп, построенных из немецкого оборудования, полученного после Второй мировой войны, законсервирован. Сейчас здесь музей астрономии. Когда-то обсерватория руководила еще одним телескопом в Кавказских горах, и Ковальчук проработал там астрономом более 20 лет. Он создал этот музей, по возвращении в Киев. Большинство научных инструментов были утрачены. Ковальчук заменил одну из деталей телескопа старыми советскими фотолинзами. Но школьники, которые посещают музей, глядя через них, делают вид, будто они поражены тем, что видят, отмечает издание.

New York Times/Misha Friedman Обсерватория Национальной академии наук Украины

Напомним, Украина продолжает использовать советское наследие в ракетно-космической отрасли, хотя делает это неэффективно, поскольку предприятия комплекса находятся в глубоком кризисе.

Если с в СССР были созданы легендарный "Южмаш" и конструкторское бюро "Южное", то в настоящее время днепровский гигант продолжает производство ракет-носителей "Зенит", но предприятие с 2013 года находится в глубоком кризисе из-за резкого сокращения объемов производства. На "Южмаше" надеются, что улучшить ситуацию может контракт с компанией S7 Sea Launch Limited, который предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей с целью использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт".

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Как сообщается, в минувшем году отечественные предприятия космической отрасли приняли участие в запуске пяти ракет-носителей по всему миру.