Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
Американское расследование причастности "Южмаша" к передаче КНДР ракетных технологий дает шанс узнать истину, поскольку на международном уровне нет особого доверия словам и расследованиям украинских властей.
Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова.
Рабочий день на заводе сокращен, зарплату задерживают, но все же на украинском "Южмаше" отрицают свою причастность к ракетному скандалу, пишут мировые СМИ. Могла ли КНДР получить двигатели для своих баллистических ракет именно на этом предприятии?
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в докладе ООН сообщалось о предотвращении годом ранее Службой безопасности Украины попытки двух граждан КНДР получить в КБ "Южное" доступ к секретным ракетным технологиям.
По мнению исследователя Mайкла Эллемана, очень быстрый и неожиданный прогресс КНДР в разработке ракет большой дальности обусловлен импортом технологий. Вероятно эти технологии были получены, или из Украины, или из России.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в 1990-2000-х годах на украинских высокотехнологичных предприятиях с документами работали много людей с Востока.
Украина - в центре нового оружейного скандала. Флагман ракето-строительной отрасли "Южмаш" подозревают в поставках ракетных двигателей КНДР. Впрочем, история завода насчитывает немало шпионских скандалов.
Украина оказалась в эпицентре скандала после публикации The New York Times статьи об "украинском следе" в северокорейской ракетной программе, пишут мировые СМИ. Насколько эксперты уверены, когда именно и от кого Пхеньян получил нужные ему технологии?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.