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    Южмаш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 100
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    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Почему украинский "Лебедь" (никогда) не взлетит с Байконура
    08:55 12.02.2018
    2579
    Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
    Спутник Лыбидь
    "Южмаш" ждет от России $8 млн для запуска спутника
    07:52 17.01.2018
    1163
    Согласно данным компании, "Южмаш" ожидает получения от России 8,245 млн долларов, которые планируется потратить на завершение строительства ракеты "Зенит-2SLБ".
    Охрана в Киевском планетарии
    NYT: космические амбиции Украины упали на Землю и разбились
    08:18 06.01.2018
    17905
    Признаки былой космической славы страны повсюду, и украинцы полны решимости придерживаться своих научных традиций.
    Взятка. Архивное фото
    Как украсть миллион у нищей страны? Спроси чиновника
    07:29 21.12.2017
    741
    Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
    Наручники
    Монстры Украины. Маньяк из Днепропетровска: поймаю себя сам, если захочу
    10:43 16.12.2017
    1536
    Восемнадцатилетний секретарь комсомольской организации "Южмаша" в Днепропетровске держал в страхе и панике весь город почти три года, совершая изнасилования и убийства.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Хьюстон, у нас проблемы! Украина - супер космическая (недо)держава
    08:01 22.11.2017
    4443
    Украина продолжает использовать советское наследие в ракетно-космической отрасли, при этом делает это крайне неэффективно: предприятия комплекса – в глубоком кризисе.
    Самолеты на территории ГП Антонов
    Как сверхаграрная сверхдержава убила науку
    11:03 12.11.2017
    3940
    Высококвалифицированные ученые и инженеры покидают Украину. Такие предприятия, как "Антонов" и "Южмаш", худо-бедно продолжают существовать благодаря сохраняющейся кооперации с РФ.
    Южный машиностроительный завод. Архивное фот
    Вновь в центре внимания "Южмаш" и ракетный скандал
    18:47 03.11.2017
    3024
    Американское расследование причастности "Южмаша" к передаче КНДР ракетных технологий дает шанс узнать истину, поскольку на международном уровне нет особого доверия словам и расследованиям украинских властей.
    Ракета-носитель Зенит-3
    В США планируют эапустить в космос три украинские ракеты
    17:26 02.10.2017
    784
    Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Спи спокойно, дорогой американский товарищ. КНДР, "Южмаш" и слухи
    09:20 29.08.2017
    2734Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Рабочая группа, созданная президентом для расследования гипотетического украинского следа в северно-корейской ракетной программе, вынесла вердикт: мы – честны и чисты, а злые языки страшнее пистолета.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Reuters: тяжелые времена "Южмаша"
    13:37 23.08.2017
    1823Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Рабочий день на заводе сокращен, зарплату задерживают, но все же на украинском "Южмаше" отрицают свою причастность к ракетному скандалу, пишут мировые СМИ. Могла ли КНДР получить двигатели для своих баллистических ракет именно на этом предприятии?
    Политолог Виталий Бала
    Бала: цель ракетного скандала - отодвинуть решение по летальному оружию
    11:58 20.08.2017
    618Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    История с двигателями для ракет КНДР была искусственно смоделирована, и чем меньше в Украине будут оправдываться, тем скорее этот вопрос сойдет на нет, убежден эксперт Виталий Бала.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД России: слова Киева о непричастности к технологиям в КНДР неправдоподобны
    19:42 16.08.2017
    982Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в докладе ООН сообщалось о предотвращении годом ранее Службой безопасности Украины попытки двух граждан КНДР получить в КБ "Южное" доступ к секретным ракетным технологиям.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Порошенко пригласил в Украину авторов статьи о поставках технологий в КНДР
    19:14 16.08.2017
    620Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента Петра Порошенко, он поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под необоснованные подозрения.
    Александр Турчинов во время заседания национального координационного центра кибербезопасности
    Турчинов отреагировал на разговор пранкеров с гендиректором "Южмаша"
    19:00 16.08.2017
    2669Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    После беседы гендиректора "Южмаша" с пранкерами секретарь СНБО Александр Турчинов посоветовал при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Украина должна доказать свою невиновность в "ракетном" скандале - эксперт
    18:46 16.08.2017
    362Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По мнению исследователя Mайкла Эллемана, очень быстрый и неожиданный прогресс КНДР в разработке ракет большой дальности обусловлен импортом технологий. Вероятно эти технологии были получены, или из Украины, или из России.
    Михаил Погребинский
    Скандал с "Южмашем". Это может быть история не последних лет - Погребинский
    22:00 15.08.2017
    1802Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в 1990-2000-х годах на украинских высокотехнологичных предприятиях с документами работали много людей с Востока.
    ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РД-120
    Замкнутый круг шпионских страстей вокруг "Южмаша"
    18:12 15.08.2017
    1664Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Украина - в центре нового оружейного скандала. Флагман ракето-строительной отрасли "Южмаш" подозревают в поставках ракетных двигателей КНДР. Впрочем, история завода насчитывает немало шпионских скандалов.
    Южмаш
    Financial Times: КНДР могла получить двигатели не только в Украине
    16:45 15.08.2017
    751Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Украина оказалась в эпицентре скандала после публикации The New York Times статьи об "украинском следе" в северокорейской ракетной программе, пишут мировые СМИ. Насколько эксперты уверены, когда именно и от кого Пхеньян получил нужные ему технологии?
    РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
    Волонтер: нарушения при производстве военной техники, как не вскрытый гнойник
    15:40 15.08.2017
    458Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Необходимо провести комплексное расследование, чтобы понять причину некачественной продукции, поскольку техника высокого стандарта в нашей стране существует, считает волонтер Мирослав Гай.
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    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
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    08:55 12.02.2018
    2579
    Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
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