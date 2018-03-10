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Место дислокации батарея THAAD, которая будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора, будет объявлено в 15.00 (9.00 по Киеву).