Согласно заявлению Минобороны Южной Кореи, единственное законное правительство на Корейском полуострове может быть только в Республике Корея, а территория к северу от линии прекращения огня незаконно оккупирована Северной Кореей.
По словам представителя Минобороны Южной Кореи, вооруженные силы поддерживают усиленную готовность и пристально следят за возможностью проведения Северной Кореей стратегических и тактических провокаций в районах ядерного полигона в Пхунгери и Тончханни.
По словам представителя Министерства обороны Республики Корея Мун Сан Гюна, "согласно оценкам разведывательных служб США и Южной Кореи, (КНДР) готова провести последующие ядерные испытания в районе (ядерного полигона) Пхунгери в любой момент".
Место дислокации батарея THAAD, которая будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора, будет объявлено в 15.00 (9.00 по Киеву).
По словам официального представителя Министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна, если Северная Корея проигнорирует серьезные предупреждения и продолжит необдуманные и безрассудные действия, то она столкнется с решительным и мощным возмездием.
По словам представителя Минобороны Республики КореяМун Сан Гюна, военное ведомство Южной Кореи пристально следит за действиями северокорейского государства и считает возможным проведение Пхеньяном подземного испытания ядерной боеголовки.
По информации Министерства обороны южной Кореи, учения проводились по сценарию нанесения ударов по ключевым объектам противника, "создания хаоса в тактике противника и ослабления его готовности к военным действиям".
В докладе Минобороны Южной Корее, в частности, говорится, что "вооруженные силы будут поддерживать надежную готовность для сдерживания и решительного реагирования на различные северокорейские провокации".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".