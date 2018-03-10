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    Министерство обороны Южной Кореи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Южная Корея утверждает, что КНДР - "незаконно оккупированная" территория
    05:14 03.05.2017
    475Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению Минобороны Южной Кореи, единственное законное правительство на Корейском полуострове может быть только в Республике Корея, а территория к северу от линии прекращения огня незаконно оккупирована Северной Кореей.
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР
    Военные Южной Кореи ожидают испытаний ядерного оружия и ракет в КНДР - СМИ
    06:09 07.11.2016
    141Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам представителя Минобороны Южной Кореи, вооруженные силы поддерживают усиленную готовность и пристально следят за возможностью проведения Северной Кореей стратегических и тактических провокаций в районах ядерного полигона в Пхунгери и Тончханни.
    Ядерные испытания в КНДР
    КНДР полностью готова к новым ядерным испытаниям - Южная Корея
    06:46 12.09.2016
    234Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам представителя Министерства обороны Республики Корея Мун Сан Гюна, "согласно оценкам разведывательных служб США и Южной Кореи, (КНДР) готова провести последующие ядерные испытания в районе (ядерного полигона) Пхунгери в любой момент".
    Противоракетная система THAAD
    В среду Южная Корея объявит место дислокации противоракетной системы THAAD
    06:13 13.07.2016
    110Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Место дислокации батарея THAAD, которая будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора, будет объявлено в 15.00 (9.00 по Киеву).
    Американские военные участвуют в учениях вооруженных сил США и Южной Кореи.
    Сеул обещает КНДР "возмездие" на угрозы в отношении THAAD
    05:48 11.07.2016
    163Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя Министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна, если Северная Корея проигнорирует серьезные предупреждения и продолжит необдуманные и безрассудные действия, то она столкнется с решительным и мощным возмездием.
    Южнокорейский патруль на границе с Северной Кореей в Паджу, Южная Корея
    Сеул уведомил КНДР об отказе от военных переговоров
    05:57 23.05.2016
    1907Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя оборонного ведомства Южной Кореи Мун Сан Гюндля, для переговоров с Северной Кореей, прежде всего, должны быть меры по денуклеаризации Северной Кореи.
    КНДР. Архивное фото
    Южная Корея сообщает о подготовке КНДР к новому испытанию ядерного оружия
    06:11 18.04.2016
    91Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам представителя Минобороны Республики КореяМун Сан Гюна, военное ведомство Южной Кореи пристально следит за действиями северокорейского государства и считает возможным проведение Пхеньяном подземного испытания ядерной боеголовки.
    Народная армия КНДР. Архивное фото
    Минобороны Южной Кореи подтвердило бегство из КНДР офицера разведки
    06:17 11.04.2016
    117Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным источника информационного агенства, полковник, выполнявший в главном разведывательном управлении КНДР задачи по подрывной деятельности в Южной Корее, в прошлом году прибыл в Южную Корею.
    Истребитель F-16
    ВВС Южной Кореи провели учения по уничтожению ядерных объектов КНДР
    05:14 21.03.2016
    100Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации Министерства обороны южной Кореи, учения проводились по сценарию нанесения ударов по ключевым объектам противника, "создания хаоса в тактике противника и ослабления его готовности к военным действиям".
    Американские военные участвуют в учениях вооруженных сил США и Южной Кореи.
    Южная Корея рассмотрит военные меры в отношении КНДР - минобороны
    04:47 08.03.2016
    167Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя Минобороны страны Мун Сан Гюна, если правительство официально объявит о санкциях против Севера, то в соответствии с этим будут рассмотрены военные меры.
    Запуск ракеты КНДР
    КНДР удалось успешно вывести спутник на орбиту - Минобороны Южной Кореи
    04:57 09.02.2016
    120Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно опубликованным Минобороны результатам технического анализа северокорейской ракеты дальнего радиуса действия, вывод на орбиту спутника произошел через 9 минут 29 секунд после запуска ракеты.
    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Запуск ракеты был осуществлен с западного побережья КНДР – Минобороны Южной Кореи
    03:43 07.02.2016
    214Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации Министерства обороны Южной Кореи, запуск ракеты был осуществлен с космодрома "Сохэ" на западном побережье КНДР. Министерство обороны Японии уточнило, что запуск состоялся в 2.31.
    Южнокорейские солдаты стоят на страже в контрольно-пропускном пункте на Мосту Великого Объединения к югу от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, в Паджу
    Южная Корея повысила боеготовность войск в связи с ядерным испытанием в КНДР
    06:29 06.01.2016
    60Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Минобороны Республики Корея "повысило бдительность и боеготовность вооруженных сил" в связи с проведением испытания водородной бомбы в КНДР.
    Флаг Южной Кореи. Архивное фото
    Южная Корея усилит подготовку к угрозам со стороны КНДР
    05:59 14.12.2015
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    В докладе Минобороны Южной Корее, в частности, говорится, что "вооруженные силы будут поддерживать надежную готовность для сдерживания и решительного реагирования на различные северокорейские провокации".
    Южная Корея - Сеул
    Южная Корея выразила Японии протест из-за ее претензий на спорные острова
    12:19 21.01.2015
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    Речь идет об островах Такэсима (южнокорейское название Токто), являющиеся предметом территориального спора между двумя странами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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