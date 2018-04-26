наверх
26.04.201818:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    В сети появилось панорамное видео самой большой в истории карты галактики

    (обновлено: )145
    Европейское космическое агентство опубликовало самую большую звездную карту за всю историю астрономии. Ее создал проект Gaia. На карте есть точное местонахождение более миллиарда звезд.
    Канал ESA Science & Technology на Youtube

    Миссия Европейского космического агентства началась в 2013 году с запуска спутника Gaia. Два года он сканировал все звездное небо дважды в год и использовал эту информацию для создания трехмерных изображений. Совмещение изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев (то есть они были сделаны с противоположных сторон Земли), помогает выявить расстояния до различных звезд.

    Смотрите также: Ученые впервые обнаружили гамма-пульсар в другой галактике

    В результате исследования появилась база данных с расстояниями до 1,3 миллиарда звезд. И доступ к этой базе полностью открыт, чтобы ей могли пользоваться ученые со всего мира.

    Эта база уже уникальна, но Gaia дает гораздо больше информации и не ограничивается лишь расстояниями. Спутник отслеживает движения звезд, фиксирует цвет и яркость почти каждой зафиксированной звезды, давая астрономам огромный материал для исследований.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата