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    Европейское космическое агентство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Сотрудники Талес Алениа Спейс рядом с орбитальной станцией европейско-российского проекта по изучению Марса ЭкзоМарс 2016
    Десантный модуль Schiaparelli разбился при посадке на Марс - ЕКА
    21:26 21.10.2016
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    Согласно оценке, Schiaparelli падал с высоты от двух до четырех километров и поэтому набрал значительную скорость, свыше 300 километров в час, сообщает Европейское космическое агентство.
    Зонд Schiaparelli
    Модуль Schiaparelli долетел до Марса, но потерялся
    07:14 21.10.2016
    413
    Специалисты надеются на восстановления связи со "Скиапарелли" для получения недостающей информации и установления точных причин нештатного поведения аппарата.
    Ракета Союз. Архивное фото
    Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру отменен
    00:29 25.04.2016
    258
    Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
    Земля, вид из космоса.
    В Боливии полностью исчезло огромное озеро
    02:49 10.02.2016
    266Климатическая конференция ООН в Париже
    Мини-спутник ЕКА Proba-V, занимающийся мониторингом поверхности земли в ежедневном режиме, смог зафиксировать исчезновение второго по величине озера Боливии.
    Старт космического корабля Союз ТМА-19М с космодрома Байконур
    Старт корабля "Союз ТМА-19М" с космодрома Байконур 
    09:44 16.12.2015
    169
    Во вторник с Байконура был запущен пилотируемый корабль "Союз-ТМА19М" с новой экспедицией на МКС в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (НАСА), а также Тимоти Пика (Европейское космическое агентство).
    Запуск корабля Союз с новым экипажем МКС
    Старт ракеты "Союз" с новым экипажем МКС 
    13:52 15.12.2015
    334
    На борту космического корабля находятся три космонавта - Юрий Маленченко (Россия), Тимоти Копр (США) и Тимоти Пик (Великобритания). Вечером во вторник "Союз" должен состыковаться с МКС.
    Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-19М установлена на первой Гагаринской стартовой площадке
    Ракета "Союз ТМА-19М" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
    13:10 15.12.2015
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    Корабль доставит на МКС новый экипаж в составе россиянина Юрия Маленченк, американца Тимоти Копра и британца Тимоти Пика. Пик стал вторым астронавтом в истории Великобритании.
    Пуск космического корабля нового поколения Orion отложен на сутки
    НАСА работает над новой капсулой космического корабля Orion
    22:10 05.12.2014
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    НАСА уже создает металлические части капсулы , некоторые части которой уже направили в Европейское космическое агентство для проведения ряда исследований, заявил руководитель полета Майк Сарафин.
    В ЕС создают ракетоноситель нового поколения Ariane 6. Видео
    В ЕС создают ракетоноситель нового поколения Ariane 6 
    04:55 04.12.2014
    147
    Министры по науке стран-членов ЕС на встрече в Люксембурге дали "зеленый свет" созданию ракетоносителя нового поколения Ariane 6. Запуск планируется на 2020 год.
    Космос
    Получены первые снимки поверхности ядра кометы со спутника "Фила"
    20:45 12.11.2014
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    Первый снимок сделан во время посадки камерой ROLIS на борту модуля, с расстояния около трех километров от поверхности ядра кометы.
    День и ночь за одну минуту - видео из космоса. Видео
    День и ночь за одну минуту - видео из космоса 
    16:54 26.09.2014
    180
    Европейское космическое агентство опубликовало потрясающее видео, которое было снято в космосе. На видео день и ночь проходят за одну минуту.
    Летчик-космонавт Светлана Савицкая
    Европейцы нашли способ не дать астронавтам расти в невесомости
    09:13 15.01.2014
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    Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) создали специальный нагрузочный костюм, который предотвращает негативные изменения в скелете человека при длительном пребывании в невесомости.
    Луна
    Роскосмос и Еврокосмическое агенство договорились исследовать Луну
    09:30 29.05.2013
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    Роскосмос и Европейское космическое агентство на авиасалоне в Ле-Бурже во Франции подпишут меморандум о взаимопонимании по будущим исследованиям Луны и Солнечной системы в целом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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