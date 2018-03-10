Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
Во вторник с Байконура был запущен пилотируемый корабль "Союз-ТМА19М" с новой экспедицией на МКС в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (НАСА), а также Тимоти Пика (Европейское космическое агентство).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".