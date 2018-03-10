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Во вторник с Байконура был запущен пилотируемый корабль "Союз-ТМА19М" с новой экспедицией на МКС в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (НАСА), а также Тимоти Пика (Европейское космическое агентство).