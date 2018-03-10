наверх
10.03.2018
12:51
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Orion
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Американские компании будут осваивать дальний космос вместе с Россией
04:51 16.12.2014
135
Orion должен иметь возможность состыковаться с другими кораблями, выполняя полеты в дальний космос, сообщил президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
НАСА нужно допфинансирование для отправки людей на Марс - эксперт
06:20 06.12.2014
266
Полет на Марс нельзя будет осуществить в рамках текущего бюджета. Понадобится дополнительное финансирование, чтобы создать хорошую качественную пилотируемую программу.
Orion стартовал в свой первый тестовый беспилотный полет
01:25 06.12.2014
208
Космический корабль Orion стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в свой первый тестовый беспилотный полет на расстояние 5,8 тысячи километров от Земли.
НАСА работает над новой капсулой космического корабля Orion
22:10 05.12.2014
208
НАСА уже создает металлические части капсулы , некоторые части которой уже направили в Европейское космическое агентство для проведения ряда исследований, заявил руководитель полета Майк Сарафин.
Пуск космического корабля нового поколения Orion отложен на сутки
01:57 05.12.2014
262
НАСА отложила экспериментальный запуск корабля нового поколения Orion на сутки. Специалисты обнаружили, что крышка топливного клапана не закрыта.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Lockheed Martin
1
The Boeing Company
1
United Launch Alliance
1
Европейское космическое агентство
1
НАСА
4
Объединенная ракетно-космическая корпорация
1
Орион
1
Россия
1
США
5
Подборка тегов
Orion
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги