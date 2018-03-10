наверх
10.03.201812:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Orion

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Orion приводнился в Тихом океане
    Американские компании будут осваивать дальний космос вместе с Россией
    04:51 16.12.2014
    135
    Orion должен иметь возможность состыковаться с другими кораблями, выполняя полеты в дальний космос, сообщил президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
    Снимок Марса. Архивное фото
    НАСА нужно допфинансирование для отправки людей на Марс - эксперт
    06:20 06.12.2014
    266
    Полет на Марс нельзя будет осуществить в рамках текущего бюджета. Понадобится дополнительное финансирование, чтобы создать хорошую качественную пилотируемую программу.
    Orion стартовал в свой первый тестовый беспилотный полет. Видео
    Orion стартовал в свой первый тестовый беспилотный полет 
    01:25 06.12.2014
    208
    Космический корабль Orion стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в свой первый тестовый беспилотный полет на расстояние 5,8 тысячи километров от Земли.
    Пуск космического корабля нового поколения Orion отложен на сутки
    НАСА работает над новой капсулой космического корабля Orion
    22:10 05.12.2014
    208
    НАСА уже создает металлические части капсулы , некоторые части которой уже направили в Европейское космическое агентство для проведения ряда исследований, заявил руководитель полета Майк Сарафин.
    Пуск космического корабля нового поколения Orion отложен на сутки
    Пуск космического корабля нового поколения Orion отложен на сутки 
    01:57 05.12.2014
    262
    НАСА отложила экспериментальный запуск корабля нового поколения Orion на сутки. Специалисты обнаружили, что крышка топливного клапана не закрыта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги