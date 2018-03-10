Утром состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-03" под головным обтекателем.
Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэйтлин Рубинс (США) выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство исследований касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы.
Спускаемая капсула последнего пилотируемого космического корабля старой серии "Союз ТМА-20М" с возвращающимся с МКС экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Олега Скрипочки и астронавта NASA Джеффри Уилльямса начала вход в плотные слои атмосферы.
На Землю возвращаются космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Анатолия Иванишина, Такуя Ониши и Кэтлин Рубинс.
Экипаж пилотируемого корабля новой серии "Союз МС", запущенного с Байконура 7 июля, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией перешли на борт МКС.
Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
Пилотируемый корабль "Союз ТМА-14М" с нераскрывшейся солнечной батареей, стартовавший с Байконура шесть часов назад, пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-14М" с экипажем в расчётное время отделился от ракеты-носителя. Стыковка "Союза" с Международной космической станцией намечена через шесть часов после старта — 26 сентября в 05.15 в автоматическом режиме.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-14М", на борту которого находится новый экипаж, стартовал с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), передаёт корреспондент РИА Новости с первой "гагаринской" стартовой площадки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".