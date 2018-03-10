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    Союз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем Союз МС-02 на космодроме Байконур
    Ракету с кораблем "Союз МС-03" установили на Байконуре
    06:31 14.11.2016
    381
    Утром состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-03" под головным обтекателем.
    Члены основного экипажа 48/49-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин и японский астронавт Ониши Такуя (ДжАКСА). Архивное фото
    Члены экипажа МКС возвратились на Землю
    06:29 30.10.2016
    329
    Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэйтлин Рубинс (США) выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство исследований касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы.
    Отстыковка корабля с возвращающимся на Землю экипажем от МКС. Видео
    Отстыковка корабля с возвращающимся на Землю экипажем от МКС 
    05:20 30.10.2016
    197
    Первый пилотируемый космический корабль новой серии "Союз МС" с экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили журналистам в воскресенье в Центре управления полетами (ЦУП).
    Капсула Союза ТМА-18М с экипажем МКС. Архивное фото
    Капсула "Союза ТМА-20М" с экипажем приземлилась в Казахстане
    04:47 07.09.2016
    116
    По информации представителя Центра управления полетами, спускаемый аппарат приземлился в 148 километрах от города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан.
    Двигатели Союза с возвращающимися космонавтами запущены на торможение. Видео
    Спускаемая капсула с экипажем МКС вошла в атмосферу Земли 
    04:17 07.09.2016
    80
    Спускаемая капсула последнего пилотируемого космического корабля старой серии "Союз ТМА-20М" с возвращающимся с МКС экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Олега Скрипочки и астронавта NASA Джеффри Уилльямса начала вход в плотные слои атмосферы.
    Вид с борта МКС. Архивное фото
    Последний корабль старой серии "Союз ТМА-20М" отстыкован от МКС
    01:56 07.09.2016
    114
    На Землю возвращаются космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Анатолия Иванишина, Такуя Ониши и Кэтлин Рубинс.
    Стыковка нового корабля Союз МС с МКС. Видео
    Стыковка корабля новой серии "Союз МС" с МКС 
    12:36 09.07.2016
    353
    Экипаж пилотируемого корабля новой серии "Союз МС", запущенного с Байконура 7 июля, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией перешли на борт МКС.
    Члены основного экипажа 48/49-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин и японский астронавт Ониши Такуя (ДжАКСА) перед посадкой в автобус.
    Корабль новой серии "Союз МС" отправится к МКС с новым экипажем
    01:12 07.07.2016
    152
    По информации представителя Роскосмоса, на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавт JAXA Такуя Ониши и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Старт "Союза МС" запланирован в 04.36.
    Ракета Союз. Архивное фото
    Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру отменен
    00:29 25.04.2016
    258
    Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
    Стыковка корабля Союз ТМА-20М к МКС. Видео
    Состыковка корабля "Союз ТМА-20М" с МКС 
    05:42 21.03.2016
    154
    Пилотируемый корабль "Союз ТМА-20М", запущенный с Байконура 19 марта, пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме.
    Пуск ракеты Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с Плесецка. Видео
    Старт ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с Плесецка 
    03:38 08.02.2016
    222
    Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" в воскресенье стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
    Вид с борта МКС
    Экипаж корабля "Союз ТМА" вынужден был пристыковаться к МКС в ручном режиме
    22:00 15.12.2015
    152
    Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-19М" был вынужден перейти из автоматического режима стыковки с МКС в ручной. Корабль соприкоснулся с МКС в 19.33, сообщили в Роскосмосе.
    Вывоз ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз ТМА-08М на старт
    Два спутника навигационной системы отделились от корабля "Союз-СТ"
    07:18 11.09.2015
    161
    В ночь на пятницу с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета-носитель вывела на орбиту девятый и десятый спутники навигационной системы Galileo.
    Корабль Cygnus приближается к МКС. Архивное фото
    Японский астронавт исследует "темную материю" и угостит экипаж МКС суши
    16:19 08.07.2015
    80
    Запуск космического корабля "Союз-ТМА-17М" с новой международной экспедицией на МКС в составе Олега Кононенко (Россия), Кимия Юи (Япония) и Челла Линдгрена (США) назначен на 26 июля с Байконура.
    Космодром Куру
    Ракета "Союз-СТ" вывела 4 спутника связи на промежуточную орбиту
    21:09 18.12.2014
    77
    Ракета-носитель "Союз-СТ" совершила успешный старт с космодрома во Французской Гвиане. На орбиту выведены четыре европейских спутника связи.
    Союз ТМА-14М успешно добрался до МКС. Видео
    "Союз ТМА-14М" успешно добрался до МКС 
    03:31 27.09.2014
    56
    В ночь на 26 сентября с космодрома "Байконур" стартовал российский пилотируемый корабль "Союз ТМА-14М". Спустя шесть часов экипаж корабля после успешной стыковки перешел на борт МКС.
    Космический корабль на фоне Земли. Архивное фото
    Пилотируемый "Союз" с нераскрывшейся батареей пристыковался к МКС
    05:17 26.09.2014
    64
    Пилотируемый корабль "Союз ТМА-14М" с нераскрывшейся солнечной батареей, стартовавший с Байконура шесть часов назад, пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
    Союз ТМА-14М успешно стартовал к МКС с Байконура. Видео
    "Союз ТМА-14М" успешно стартовал к МКС с Байконура 
    02:10 26.09.2014
    83
    Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-14М" с экипажем в расчётное время отделился от ракеты-носителя. Стыковка "Союза" с Международной космической станцией намечена через шесть часов после старта — 26 сентября в 05.15 в автоматическом режиме.
    Старт ракеты Союз ТМА-14М на космодроме Байконур
    Одна из двух солнечных батарей на пилотируемом "Союз ТМА-14М" не раскрылась - ЦУП
    01:23 26.09.2014
    69
    Одна из двух солнечных батарей на пилотируемом корабле "Союз ТМА-14М" в ходе его полета к МКС не раскрылась, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами.
    Подготовка к пуску ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз ТМА-14М. Архивное фото
    Елена Серова в составе международного экипажа стартовала на МКС с Байконура
    00:13 26.09.2014
    105
    Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-14М", на борту которого находится новый экипаж, стартовал с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), передаёт корреспондент РИА Новости с первой "гагаринской" стартовой площадки.
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