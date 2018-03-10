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Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-14М" с экипажем в расчётное время отделился от ракеты-носителя. Стыковка "Союза" с Международной космической станцией намечена через шесть часов после старта — 26 сентября в 05.15 в автоматическом режиме.