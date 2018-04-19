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    Украина вступит в Европейское космическое агентство нескоро - гендиректор

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    Генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер отметил, что Украина в прошлом году активно сотрудничала с ЕКА, чтобы стать его членом. Однако вопрос будет рассмотрен нескоро.
    Сотрудники Талес Алениа Спейс рядом с орбитальной станцией европейско-российского проекта по изучению Марса ЭкзоМарс 2016
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Решение о вступлении Украины в Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет принято в ближайшем будущем, сообщил РИА Новости генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

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    REUTERS Mandatory credit Kyodo
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    "Украина попросила о более близком сотрудничестве, и у нас есть всего несколько контактов с Украиной. Но, конечно, мы должны ответить… мы в процессе обсуждения этого вопроса… Я не думаю, что решение (по этому вопросу — ред.) будет очень скоро", — сказал Вернер на 34-й ежегодном Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (США).

    Как отметил гендиректор агентства, Украина в прошлом году активно сотрудничала с ЕКА, чтобы стать его членом.

    Ранее сообщалось, что российская группа компаний S7 приобрела комплекс "Морской старт" (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома, с которого ранее запускались ракеты "Зенит" украинского производства.

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