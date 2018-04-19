Украина вступит в Европейское космическое агентство нескоро - гендиректор

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Решение о вступлении Украины в Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет принято в ближайшем будущем, сообщил РИА Новости генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

"Украина попросила о более близком сотрудничестве, и у нас есть всего несколько контактов с Украиной. Но, конечно, мы должны ответить… мы в процессе обсуждения этого вопроса… Я не думаю, что решение (по этому вопросу — ред.) будет очень скоро", — сказал Вернер на 34-й ежегодном Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (США).

Как отметил гендиректор агентства, Украина в прошлом году активно сотрудничала с ЕКА, чтобы стать его членом.

Ранее сообщалось, что российская группа компаний S7 приобрела комплекс "Морской старт" (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома, с которого ранее запускались ракеты "Зенит" украинского производства.