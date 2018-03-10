Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты разработан КБ "Южное" и изготовлен ГП "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова".
Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".