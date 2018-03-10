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    Французская Гвиана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Порошенко показал момент запуска ракеты-носителя с украинским двигателем. Видео
    Порошенко показал момент запуска ракеты с украинским двигателем 
    07:49 13.11.2017
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    Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты разработан КБ "Южное" и изготовлен ГП "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова".
    Пуск ракеты Vega с украинским двигателем
    В Южной Америке запустили ракету с украинским двигателем
    14:16 07.03.2017
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    Сообщается, что двигатель ракеты-носителя разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" и изготовлен государственным предприятием "ВО "Южный машиностроительный завод".
    Пуск ракеты-носителя Вега с украинским двигателем во Французской Гвиане.
    В Южной Америке успешно запустили ракету-носитель с украинским двигателем
    19:45 05.12.2016
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    Государственное космическое агентство сообщает, что ракета-носитель "Вега" с украинским двигателем разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством.
    Ракета Союз. Архивное фото
    Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру отменен
    00:29 25.04.2016
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    Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
    Вывоз ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз ТМА-08М на старт
    Два спутника навигационной системы отделились от корабля "Союз-СТ"
    07:18 11.09.2015
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    В ночь на пятницу с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета-носитель вывела на орбиту девятый и десятый спутники навигационной системы Galileo.
    Полет кота на дельтаплане
    Полет кота на дельтаплане во Французской Гвиане 
    13:19 23.06.2015
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    Пилот не проверил летательный аппарат и во время полета обнаружил на крыле перепуганное животное. Еще больше была удивлена его пассажирка.
    Космодром Куру
    Ракета "Союз-СТ" вывела 4 спутника связи на промежуточную орбиту
    21:09 18.12.2014
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    Ракета-носитель "Союз-СТ" совершила успешный старт с космодрома во Французской Гвиане. На орбиту выведены четыре европейских спутника связи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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