Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Американское космическое агентство NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам.
Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает новейший космический самолет XS-1. В будущем ракетоплан будет развивать скорость свыше десяти чисел Маха (11,5 тысяч км/ч), неся полезную нагрузку от 1,36 до 2,27 тонны.
Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова.
Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18.30 по Киеву. Всего за воскресенье были зафиксированы семь вспышек класса С (слабые) и М (средние). Максимальный индекс вспышечной активности - 10 баллов.
В ночь на воскресенье на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. Увеличение света благодаря Суперлуне способствует четкости просмотра метеорного потока.
Только когда я вижу НЛО оптически, то есть, как свидетель, и плюс к этому располагаю снимком с радара - только тогда я по крайней мере могу говорить о том, что объект действительно присутствовал, говорит уфолог.
Космическое агентство NASA объявило о поиске сотрудника на пост офицера планетарной защиты. Основная обязанность защитника Земли - предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Американское космическое агентство NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
Американское космическое агентство NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам.
Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает новейший космический самолет XS-1. В будущем ракетоплан будет развивать скорость свыше десяти чисел Маха (11,5 тысяч км/ч), неся полезную нагрузку от 1,36 до 2,27 тонны.
В ночь на воскресенье на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. Увеличение света благодаря Суперлуне способствует четкости просмотра метеорного потока.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после старта с космодрома Ванденберг с десятью спутниками Iridium NEXT, трансляцию ведет компания-владелец ракеты SpaceX.
Потеря грузового корабля "Прогресс" произошла на высоте 190 километров над безлюдной гористой территорией в Туве, большинство фрагментов сгорели в атмосфере, сообщила в четверг пресс-служба Роскосмоса.
Американские ВВС и Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA закончили сооружение самого мощного и быстрого телескопа, который, по их мнению, способен рассмотреть "чужих", живущих на удаленных планетах.
Космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") в воскресенье совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), говорится на сайте американского Управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства НАСА.
Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед возвращением на Землю с грузом отработанных материалов и научными экспериментами, говорится на сайте НАСА.
Китай успешно вывел на орбиту первый в мире "квантовый спутник": аппарат "Мо-Цзы", названный в честь древнекитайского философа, поможет проводить квантовые эксперименты и наладит абсолютно защищенные каналы связи.
Экипаж пилотируемого корабля новой серии "Союз МС", запущенного с Байконура 7 июля, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией перешли на борт МКС.
Спасатели эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз ТМА-18М" вернувшихся с МКС космонавта Роскосмоса Юрия Маленченко, астронавта NASA Тимоти Копру и астронавта ЕКА Тимоти Пика, сообщил представитель Центра управления полетами.
Индия провела успешный запуск первой многоразовой ракеты-носителя собственного производства. Пуск произведен с космодрома Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш в понедельник в 07.00 по местному времени (4.30 по Киеву).
Компания Virgin Galactic представила новый пассажирский суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, который по предложению британского астрофизика Стивена Хокинга был назван "Единство" (Unity), сообщается на сайте компании.
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и европейским спутником связи Eutelsat 9B стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщил в субботу представитель госкорпорации "Роскосмос".