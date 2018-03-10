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    космос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 85
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    Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета. Видео
    В сети появилось видео испытаний самого большого в мире самолета 
    09:57 28.02.2018
    929
    В интернете появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Почему украинский "Лебедь" (никогда) не взлетит с Байконура
    08:55 12.02.2018
    2579
    Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
    На маршрутке по галактике. Лучшие фотожабы автомобиля Маска в космосе 
    11:00 07.02.2018
    822
    Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
    Опубликовано видео с Tesla на орбите Земли‍. Видео
    Электромобиль Tesla на орбите Земли‍ 
    08:34 07.02.2018
    2008
    Глава компании SpaceX Илон Маск разместил в своем Twitter видеотрансляцию с автомобиля Tesla, который ранее ракета Falcon Heavy вывела на орбиту Земли.
    Падение метеорита в США. Видео
    В США сняли падение метеорита и последующее землетрясение 
    10:32 17.01.2018
    1422
    В США жители штата Мичиган запечатлели вечером во вторник яркую вспышку в небе, которая, по данным Национальной метеорологической службы, произошла в результате падения метеора.
    SpaceX вывела на орбиту секретный спутник для правительства США. Видео
    SpaceX запустила в космос сверхсекретную миссию Zuma 
    04:07 08.01.2018
    494
    Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником для правительства США, сообщила компания SpaceX. Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 3.00 в понедельник.
    Самые потрясающие фото, опубликованные НАСА. Видео
    Самые потрясающие фото, опубликованные НАСА 
    03:33 31.12.2017
    290
    Американское космическое агентство NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам.
    NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя. Видео
    NASA испытывает ракетный двигатель для полетов в дальний космос 
    05:38 29.10.2017
    1224
    Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
    Спутник серии Космос
    Советский разведывательный спутник рухнет на Землю в понедельник
    06:07 23.10.2017
    613
    Точно предсказать время и район падения небольших несгоревших частиц не представляется возможным. Как правило, отработавшие свой срок на орбите спутники почти полностью безопасно сгорают в атмосфере Земли.
    Внеземная радость. Астронавты НАСА показали трюки со спиннером. Видео
    Внеземная радость. Астронавты NASA показали трюки со спиннером на МКС 
    04:30 15.10.2017
    262
    Астронавты NASA на МКС показали, как крутится спиннер в условиях невесомости. На кадрах астронавты не только крутили устройство различными способами, но и сами вращались вокруг своей оси.
    В США создают космический супер-самолет XS-1 для доставки грузов на орбиту. Видео
    США создают недорогой космический беспилотник XS-1 для доставки грузов на МКС 
    05:30 09.10.2017
    302
    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает новейший космический самолет XS-1. В будущем ракетоплан будет развивать скорость свыше десяти чисел Маха (11,5 тысяч км/ч), неся полезную нагрузку от 1,36 до 2,27 тонны.
    Ракета-носитель Зенит-3
    В США планируют эапустить в космос три украинские ракеты
    17:26 02.10.2017
    784
    Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова.
    Звездное сверхскопление Westerlund 1
    Ученый: есть ряд причин, по которым инопланетяне не вступают с нами в контакт
    12:04 17.09.2017
    1038
    Ученый признал, что связь в будущем будет проблемой, хотя использование связи транзитным методом могло бы дать начало обмену сигналами между Землей и инопланетянами.
    Космический центра НАСА имени Л.Б.Джонсона в Хьюстоне
    NASA: есть угрозы на Земле, более опасные, чем от падения астероидов
    13:15 12.09.2017
    8863
    Специалисты NASA считают, что извержение супервулкана приведет к более серьезным последствиям, чем падение астероида. Ученые постоянно мониторят ситуацию в кальдере Йеллоустоунского вулкана.
    Вспышка на Солнце
    На Солнце зафиксировали новую мощнейшую вспышку
    03:53 11.09.2017
    350
    Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18.30 по Киеву. Всего за воскресенье были зафиксированы семь вспышек класса С (слабые) и М (средние). Максимальный индекс вспышечной активности - 10 баллов.
    В Украине наблюдали метеоритный дождь Персеиды. Видео
    В Украине наблюдали метеоритный дождь Персеиды 
    00:01 14.08.2017
    413
    В ночь на воскресенье на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. Увеличение света благодаря Суперлуне способствует четкости просмотра метеорного потока.
    Радиоастрофизическая обсерватория
    Не все то НЛО, что летает и неопознано - эксперт
    10:46 07.08.2017
    409
    Только когда я вижу НЛО оптически, то есть, как свидетель, и плюс к этому располагаю снимком с радара - только тогда я по крайней мере могу говорить о том, что объект действительно присутствовал, говорит уфолог.
    Знак Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA)
    NASA сказало "Руками не трогать!" и ищет специалиста по защите планеты
    10:17 07.08.2017
    1114
    Космическое агентство NASA объявило о поиске сотрудника на пост офицера планетарной защиты. Основная обязанность защитника Земли - предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса.
    NASA показало как выглядит поверхность Плутона и его спутника Харона. Видео
    NASA показало поверхность Плутона и его спутника Харона 
    00:45 16.07.2017
    464
    NASA показало видео полета станции New Horizons над поверхностью Плутона и Харона, позволяющее рассмотреть особенности поверхности карликовой планеты и ее спутника.
    Неудачный пуск китайской ракеты Великий поход-5. Видео
    Неудачный пуск китайской ракеты "Великий поход-5" 
    00:51 03.07.2017
    487
    Пуск самой мощной на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), осуществленный в воскресенье с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, прошел неудачно.
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    Вывести "Лебедя" на орбиту предполагалось с помощью ракеты-носителя "Зенит" российско-украинского производства. Однако из-за неплатежеспособности Украины "Роскосмос" не поставляет "Южмашу" ракетные двигатели.
    Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета. Видео
    В сети появилось видео испытаний самого большого в мире самолета 
    09:57 28.02.2018
    929
    В интернете появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.
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