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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Ракетно-космический центр Прогресс
    Космический грузовик "Прогресс" сгорел в атмосфере Земли
    07:10 02.12.2016
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    Ракета "Союз-У", на которой планировалось вывести на путь к МКС следующий "Прогресс", будет проверена специалистами, её пуск будет перенесен на неопределенный срок до завершения работы аварийной комиссии.
    Ракета Союз. Архивное фото
    Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру отменен
    00:29 25.04.2016
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    Согласно сообщения Европейского космического агентства, вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета при запуске ракеты "Союз" со спутником Sentinel-1B, обратный отсчет был остановлен.
    Установка ракеты Союз для первого запуска с космодрома Восточный. Видео
    Установка ракеты "Союз" для первого запуска с космодрома Восточный 
    03:24 24.04.2016
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    Ракета-носитель"Союз-2.1а" со спутниками "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 для первого запуска с космодрома Восточный установлена в стартовую систему, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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