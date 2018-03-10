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    Плесецк (космодром)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ракета Союз-2.1б вывела спутник Глонасс-М на расчетную орбиту. Видео
    Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту 
    05:26 30.05.2016
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    Запущенный в воскресенье на ракете-носителе "Союз-2.1б" навигационный спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
    Старт ракеты-носителя Союз. Архивное фото
    Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
    02:59 07.02.2016
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    Общее руководство пуском осуществлял главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. По данным Минобороны, все предстартовые операции и сам старт "Союза-2.1б" прошли штатно.
    Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
    На космодроме "Плесецк" в России упала ракета - источник
    14:39 22.04.2015
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    В семи километрах от стартовой площадки российского космодрома Плесецк в Архангельской области упала ракета. Сообщается, что падение произошло на территории космодрома.
    Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
    В России испытали баллистическую ракету "Ярс"
    14:45 26.12.2014
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    С космодрома "Плесецк" проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс": поражена цель за 6000 км.
    С космодрома Плесецк стартовал Союз со спутником связи на борту. Видео
    С космодрома Плесецк стартовал "Союз" со спутником связи на борту 
    17:55 30.10.2014
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    Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом связи "Меридиан" была успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает канал RT.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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