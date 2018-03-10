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Тег
Плесецк (космодром)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту
05:26 30.05.2016
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Запущенный в воскресенье на ракете-носителе "Союз-2.1б" навигационный спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
02:59 07.02.2016
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Общее руководство пуском осуществлял главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. По данным Минобороны, все предстартовые операции и сам старт "Союза-2.1б" прошли штатно.
На космодроме "Плесецк" в России упала ракета - источник
14:39 22.04.2015
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В семи километрах от стартовой площадки российского космодрома Плесецк в Архангельской области упала ракета. Сообщается, что падение произошло на территории космодрома.
В России испытали баллистическую ракету "Ярс"
14:45 26.12.2014
252
С космодрома "Плесецк" проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс": поражена цель за 6000 км.
С космодрома Плесецк стартовал "Союз" со спутником связи на борту
17:55 30.10.2014
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом связи "Меридиан" была успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает канал RT.
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16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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