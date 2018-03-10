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    КНР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Танец со столом в зубах
    Парень из КНР устроил танцы со столом в зубах 
    19:59 01.11.2017
    246
    48-летний Ли Кайцзюнь из провинции Юньнань исполняет традиционный приветственный танец малой народности, держа в зубах стол с фруктами, а различные закуски – в руках и на голове.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Интерпол о киберпреступниках. Их вызовы беспрецедентны
    07:39 26.09.2017
    194
    Заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй заявил, что настала новая волна научно-технической революции, беспилотники уже широко используются во всех сферах.
    Пекин
    КНР ответит на ограничительные действия США в торговле - власти
    07:07 15.08.2017
    486
    В КНР отметили, что если США не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговых отношений двух стран, Китай предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов.
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Трамп с главой КНР обсудил по телефону ситуацию на Корейском полуострове
    07:40 12.08.2017
    164
    По информации китайских СМИ, Си Цзиньпин и Трамп обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове. Китайский лидер подчеркнул, что у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова.
    Кадр из мультипликационного фильма Виннни-Пух
    Китайская соцсеть запретила упоминать имя Винни-Пуха – СМИ
    09:44 17.07.2017
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    Предполагается, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи в КНР сравнивали персонажа детских книг с председателем КНР Си Цзиньпином.
    G20. Архивное фото
    КНР о встрече Трампа и Си Цзиньпина на G20: возможность прорабатывается
    07:26 29.06.2017
    84Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    В МИД КНР сообщили, что если будет такая возможность, то председатель КНР Си Цзиньпин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса
    Китай разрешил экспорт украинской говядины
    18:23 22.05.2017
    284
    Сообщается, что протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР.
    Самолет и флаг США
    В США считают, что РФ и КНР разрабатывают противоспутниковое оружие
    19:00 11.05.2017
    288
    В докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса отмечается, что РФ и Китай намерены разработать средства для того, чтобы противостоять потенциальным противникам в космосе.
    Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
    Пенс: безъядерного статуса Корейского полуострова можно добиться мирно
    06:52 22.04.2017
    276Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам вице-президента США Майка Пенса на пресс-конференции в Австралии, безъядерного статуса Корейского полуострова можно будет добиться мирным путем благодаря вовлечению КНР.
    Флаг Китая
    КНР готова ввести безвиз с Украиной - посол
    17:16 21.04.2017
    997Европа открывает для украинцев свои границы
    Как сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй, его страна приветствует решение Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной.
    Города мира. Гонконг
    В КНР количество автомобилей достигло 200 млн единиц
    12:08 18.04.2017
    133
    Сообщается, что общее количество моторных транспортных средств в КНР уже достигло 300 миллионов единиц, только в первом квартале 2017 года было зарегистрировано 8,2 миллиона новых.
    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией
    Китайской делегации не хватило места в поместье Трампа
    12:40 07.04.2017
    376
    У организаторов "возник вопрос с количеством комнат в связи с размером китайской делегации", и гостям в полном составе пришлось снимать номера в ближайшем отеле.
    Уголь
    При взрыве на шахте в КНР погибли 8 человек
    07:27 14.02.2017
    45
    Согласно данным, в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела восьми шахтеров, судьба еще трех горняков по-прежнему неизвестна. Ведется расследование случившегося, устанавливается причина взрыва.
    Пентагон
    Разведка США оценивает способности РФ и КНР "пережить ядерный удар"
    05:56 30.01.2017
    1237Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Аппарат директора Национальной разведки и Страткома США проведут оценку возможностей двух стран после удара. Оценка будет включать "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".
    Сенатор Тед Круз. Архивное фото
    Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня
    00:47 09.01.2017
    74Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам сенатора Теда Круза, КНР должна понять, что в Америке принимают сами решения о встречах с гостями. Это не о КНР, это об отношениях США и Тайваня, союзника, которого по закону должны защищать.
    Великая Китайская стена
    Археологи КНР обнаружили сохранившийся меч возрастом 2,3 тыс лет - СМИ
    06:29 02.01.2017
    808
    Меч был обнаружен в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки.
    Избранный президент США Дональд Трамп
    Трамп предложил не принимать обратно у Китая подводный беспилотник
    03:57 18.12.2016
    471Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам избранного президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты должны сказать Китаю, что не хотят назад украденный дрон – пусть оставят его себе.
    Дональд Трамп
    Трамп назвал кражей захват военными КНР подводного беспилотника США
    19:35 17.12.2016
    472
    Как заявил Трамп, Китай украл исследовательский беспилотный подводный аппарат США в международных водах. "Вытащить его из воды и забрать в Китай является беспрецедентным актом", - написал он.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп подверг критике политику "единого Китая"
    03:45 12.12.2016
    680Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Избранный президент США Дональд Трамп считает, что политика Пекина сильно влияет на США, подчеркнув, что Китаю "не следовало" создавать искусственные острова в Южно-Китайском море.
    Обрушение на строящейся электростанции в китайской провинции Цзянси
    Полиция Китая задержала 9 подозреваемых по делу об обрушении на стройке
    05:42 28.11.2016
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    Полиция в понедельник утром задержала девять человек, которые являются главными подозреваемыми, несущими ответственность за обрушение. Среди задержанных председатель правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd. и главный инженер строящегося объекта.
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