В КНР отметили, что если США не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговых отношений двух стран, Китай предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов.
По информации китайских СМИ, Си Цзиньпин и Трамп обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове. Китайский лидер подчеркнул, что у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова.
Согласно данным, в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела восьми шахтеров, судьба еще трех горняков по-прежнему неизвестна. Ведется расследование случившегося, устанавливается причина взрыва.
Аппарат директора Национальной разведки и Страткома США проведут оценку возможностей двух стран после удара. Оценка будет включать "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".
По словам сенатора Теда Круза, КНР должна понять, что в Америке принимают сами решения о встречах с гостями. Это не о КНР, это об отношениях США и Тайваня, союзника, которого по закону должны защищать.
Полиция в понедельник утром задержала девять человек, которые являются главными подозреваемыми, несущими ответственность за обрушение. Среди задержанных председатель правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd. и главный инженер строящегося объекта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".