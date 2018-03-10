Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index после открытия торгов потерял 1,35%, составив 3036,60 пункта, шэньчженьский Shenzhen Compoxite Index снизился на 1,49% - до 1949,18 пункта.
По данным на 09.30 (03.30 по Киеву), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,65%, составив 2824,60 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 2,82%, составив 1701, 11 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite просел на 3,6% до 2823,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite упал на 4,76%, составив 1787,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,02%, до 18996,06 пункта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.