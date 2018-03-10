наверх
10.03.201817:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Shenzhen Composite Index

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Фондовая биржа. Экономический график
    Ключевые индексы на фондовых биржах КНР падают на фоне неудачи в Дохе
    06:54 18.04.2016
    62
    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index после открытия торгов потерял 1,35%, составив 3036,60 пункта, шэньчженьский Shenzhen Compoxite Index снизился на 1,49% - до 1949,18 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Китайские биржи открылись в минусе
    03:52 09.03.2016
    159
    По данным на 09.30 (03.30 по Киеву), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,65%, составив 2824,60 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 2,82%, составив 1701, 11 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Индексы на китайских фондовых биржах резко обвалились
    05:50 25.02.2016
    149
    Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite просел на 3,6% до 2823,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite упал на 4,76%, составив 1787,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,02%, до 18996,06 пункта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги