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    Shanghai Composite Index

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Фондовая биржа. Экономический график
    Ключевые индексы на фондовых биржах КНР падают на фоне неудачи в Дохе
    06:54 18.04.2016
    62
    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index после открытия торгов потерял 1,35%, составив 3036,60 пункта, шэньчженьский Shenzhen Compoxite Index снизился на 1,49% - до 1949,18 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Китайские биржи открылись в минусе
    03:52 09.03.2016
    159
    По данным на 09.30 (03.30 по Киеву), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,65%, составив 2824,60 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 2,82%, составив 1701, 11 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Индексы на китайских фондовых биржах резко обвалились
    05:50 25.02.2016
    149
    Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite просел на 3,6% до 2823,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite упал на 4,76%, составив 1787,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,02%, до 18996,06 пункта.
    График. Архивное фото
    Торги на китайском фондовом рынке открылись ростом котировок после обвала днем ранее
    04:24 08.01.2016
    122Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index, который накануне обрушился на 7,32%, вырос на 2,23% и составил 3194,63 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index, который днем ранее потерял более 8%, прибавил 2,25% - до 2002,21 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Торги на китайских фондовых биржах после перерыва открылись в минусе
    05:38 07.09.2015
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    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index снизился на 0,34% и составил 3149,38 пункта. Шэньчжэньский Shenzhen Composite Index потерял 0,91%, составив 1689,15.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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