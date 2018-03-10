По информации Генпрокуратуры, полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" была завышена в десятки раз, использовались организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24% - до 19216,24 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,01%, до 5308,89 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2204,71 пункта.
По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% - до 19152,14 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,39%, до 2213,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,34%, до 5398,92 пункта.
Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа опосредованно отразится на экономических процессах в мире, считает профессор Национальной академии госуправления при президенте Украины Геннадий Рябцев.
По состоянию на 21.39 промышленный индекс Dow Jones растет на 1,32% - до 18841,84 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускается на 0,52% - до 5223,57 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,40%, до 2171,99 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32% - до 18636,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,28% - до 2190,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,56% - до 5262,02 пункта.
Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index после открытия торгов потерял 1,35%, составив 3036,60 пункта, шэньчженьский Shenzhen Compoxite Index снизился на 1,49% - до 1949,18 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,09% - до 17229,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 4750,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13 %, до 2019,64 пункта.
По данным на 09.30 (03.30 по Киеву), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,65%, составив 2824,60 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 2,82%, составив 1701, 11 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,63% - до 16964,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,26%, до 4648,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,12%, до 1979,26 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite просел на 3,6% до 2823,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite упал на 4,76%, составив 1787,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,02%, до 18996,06 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2% - до 15973,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,66%, до 4337,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,95%, до 1864,78 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08% - до 16014,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,35%, до 4268,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 1852,21 пункта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".