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По состоянию на 21.39 промышленный индекс Dow Jones растет на 1,32% - до 18841,84 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускается на 0,52% - до 5223,57 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,40%, до 2171,99 пункта.