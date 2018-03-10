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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    График. Архивное фото
    Мировые тренды: новый обвал на мировых биржах, Крым и ФРГ
    15:54 09.02.2018
    218
    Мировые СМИ в пятницу обсуждают вопрос "финансового шатдауна" в США, второй за неделю обвал американских фондовых индексов, а также реакцию Украины на поездку немецких депутатов в Крым.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Генпрокуратура нашла "мусорные" бумаги на десятки миллиардов
    10:25 13.10.2017
    2482Днепр, Львов: взрывные события
    По информации Генпрокуратуры, полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" была завышена в десятки раз, использовались организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.
    Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
    Создание энергетической биржи: нужно объединяться с Польшей - эксперт
    03:45 06.03.2017
    337Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции ГС заявил, что создание энергобиржи в Украине даст возможность "ДТЭК" формировать свою цену на уголь.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Dow Jones поставил рекорд на данных по деловой активности
    00:03 06.12.2016
    28Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24% - до 19216,24 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,01%, до 5308,89 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2204,71 пункта.
    Трейдер, биржа
    Американские индексы закрыли торги на новых максимумах в "черную пятницу"
    03:58 26.11.2016
    53
    По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% - до 19152,14 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,39%, до 2213,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,34%, до 5398,92 пункта.
    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    Как Трамп повлияет на экономику Украины и мира. Прогноз Рябцева
    11:11 11.11.2016
    3919Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа опосредованно отразится на экономических процессах в мире, считает профессор Национальной академии госуправления при президенте Украины Геннадий Рябцев.
    Трейдер, фондовая биржа
    Индекс Dow Jones поставил рекорд
    21:55 10.11.2016
    193Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По состоянию на 21.39 промышленный индекс Dow Jones растет на 1,32% - до 18841,84 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускается на 0,52% - до 5223,57 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,40%, до 2171,99 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржевые индексы США рекордно выросли
    23:38 15.08.2016
    66
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32% - до 18636,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,28% - до 2190,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,56% - до 5262,02 пункта.
    Падение фунта, Гонконгская фондовая биржа
    Стали известны компании, выигрывавшие на новостях о Brexit
    01:54 27.06.2016
    204Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Акции British American Tobacco Plc выросли на 2,6%. Акции экспортера продуктов питания Compass Group Plc, а также производителя виски Diageo Plc также выросли.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Ключевые индексы на фондовых биржах КНР падают на фоне неудачи в Дохе
    06:54 18.04.2016
    62
    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index после открытия торгов потерял 1,35%, составив 3036,60 пункта, шэньчженьский Shenzhen Compoxite Index снизился на 1,49% - до 1949,18 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Индекс токийской биржи упал почти на 3% на фоне неудачи в Дохе
    03:57 18.04.2016
    47
    Один из основных индексов Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые 15 минут торгов упал на 505,83 пункта по сравнению с пятницей прошлой недели до 16342,20.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Теракты в Бельгии не отразились на финансовом рынке - Фурса
    20:54 22.03.2016
    88Стрельба в немецком кинотеатре
    Произошел незначительный всплеск, а потом рынок "успокоился", наиболее от событий в Брюсселе пострадала британская валюта, считает специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Dow Jones достиг максимума с начала года
    23:47 14.03.2016
    48
    Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,09% - до 17229,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 4750,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13 %, до 2019,64 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США закрылись в плюсе в ожидании заседания ЕЦБ
    00:58 10.03.2016
    80
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,21%, до 17000,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,55%, до 4674,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 1989,26 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Китайские биржи открылись в минусе
    03:52 09.03.2016
    159
    По данным на 09.30 (03.30 по Киеву), индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,65%, составив 2824,60 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 2,82%, составив 1701, 11 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США закрылись снижением на статистике из Китая
    01:24 09.03.2016
    93
    Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,63% - до 16964,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,26%, до 4648,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,12%, до 1979,26 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Индексы на китайских фондовых биржах резко обвалились
    05:50 25.02.2016
    149
    Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite просел на 3,6% до 2823,06 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite упал на 4,76%, составив 1787,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,02%, до 18996,06 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США выросли на 1,7-2% вслед за ценами на нефть
    00:50 13.02.2016
    211
    Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2% - до 15973,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,66%, до 4337,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,95%, до 1864,78 пункта.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Биржи США закрылись в минусе на фоне падения цен на нефть
    00:59 10.02.2016
    143
    Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08% - до 16014,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,35%, до 4268,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 1852,21 пункта.
    График. Архивное фото
    Токийская биржа упала на 5%
    06:27 09.02.2016
    85
    Индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 4,92% до 16168,21 пункта, потеряв 836,09 пункта, Nikkei 500 сократился на 5% - до 1516,18 пункта.
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    Мировые тренды: новый обвал на мировых биржах, Крым и ФРГ
    15:54 09.02.2018
    218
    Мировые СМИ в пятницу обсуждают вопрос "финансового шатдауна" в США, второй за неделю обвал американских фондовых индексов, а также реакцию Украины на поездку немецких депутатов в Крым.
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