Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24% - до 19216,24 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,01%, до 5308,89 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2204,71 пункта.
По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% - до 19152,14 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,39%, до 2213,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,34%, до 5398,92 пункта.
По состоянию на 21.39 промышленный индекс Dow Jones растет на 1,32% - до 18841,84 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускается на 0,52% - до 5223,57 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,40%, до 2171,99 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32% - до 18636,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,28% - до 2190,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,56% - до 5262,02 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,09% - до 17229,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 4750,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13 %, до 2019,64 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,63% - до 16964,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,26%, до 4648,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,12%, до 1979,26 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2% - до 15973,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,66%, до 4337,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,95%, до 1864,78 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08% - до 16014,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,35%, до 4268,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 1852,21 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,1% - до 16027,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,82%, до 4283,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,42%, до 1853,44 пункта, достигнув минимального с апреля 2014 года уровня.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,29% - до 16204,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,25%, до 4363,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,85%, до 1880,02 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,47% - до 16466,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,38%, до 4613,95 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,48%, до 1940,24 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,33% - до 16093,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,66%, до 4591,18 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,03%, до 1906,90 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,17% - до 16016,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,26%, до 4476,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,05%, до 1881,33 пункта.
Индекс Dow Jones упал на 2,39% - до 15988,08 пункта, впервые с сентября 2015 года опустившись по итогам дня ниже 16000 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 2,74%, до 4488,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 2,16%, до 1880,29 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,1% и составил 16459,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,1% - до 1970,89 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 3,5% и составил 4706,04 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,22% - до 2103,92 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,01% - до 5128,28 пункта. Индекс DJIA потерял 0,31% и составил 17690,46 пункта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".