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Индекс Dow Jones упал на 2,39% - до 15988,08 пункта, впервые с сентября 2015 года опустившись по итогам дня ниже 16000 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 2,74%, до 4488,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 2,16%, до 1880,29 пункта.