наверх
10.03.201806:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Nasdaq

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 75
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Фондовая биржа. Экономический график
    NASDAQ пятый день подряд обновляет рекорды
    00:35 12.01.2017
    71Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Промышленный индекс Dow Jones вырос до 19954,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся до 5563,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 до 2275,32 пункта.
    Трейдер, фондовая биржа. Архивное фото
    NASDAQ достиг исторического максимума
    23:43 09.01.2017
    74Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,38% - до 19887,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 5531,82 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35%, до 2268,90 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Dow Jones поставил рекорд на данных по деловой активности
    00:03 06.12.2016
    28Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24% - до 19216,24 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,01%, до 5308,89 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2204,71 пункта.
    Трейдер, биржа
    Американские индексы закрыли торги на новых максимумах в "черную пятницу"
    03:58 26.11.2016
    53
    По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% - до 19152,14 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,39%, до 2213,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,34%, до 5398,92 пункта.
    Трейдер, фондовая биржа
    Индекс Dow Jones поставил рекорд
    21:55 10.11.2016
    193Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По состоянию на 21.39 промышленный индекс Dow Jones растет на 1,32% - до 18841,84 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускается на 0,52% - до 5223,57 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,40%, до 2171,99 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржевые индексы США рекордно выросли
    23:38 15.08.2016
    66
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32% - до 18636,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,28% - до 2190,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,56% - до 5262,02 пункта.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Dow Jones достиг максимума с начала года
    23:47 14.03.2016
    48
    Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,09% - до 17229,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 4750,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13 %, до 2019,64 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США закрылись в плюсе в ожидании заседания ЕЦБ
    00:58 10.03.2016
    80
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,21%, до 17000,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,55%, до 4674,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 1989,26 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США закрылись снижением на статистике из Китая
    01:24 09.03.2016
    93
    Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,63% - до 16964,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,26%, до 4648,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,12%, до 1979,26 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США выросли на 1,7-2% вслед за ценами на нефть
    00:50 13.02.2016
    211
    Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2% - до 15973,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,66%, до 4337,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,95%, до 1864,78 пункта.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Биржи США закрылись в минусе на фоне падения цен на нефть
    00:59 10.02.2016
    143
    Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08% - до 16014,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,35%, до 4268,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 1852,21 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США снизились на 1,1-1,8%, S&P 500 достиг минимума с апреля 2014 года
    23:35 08.02.2016
    47
    Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,1% - до 16027,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,82%, до 4283,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,42%, до 1853,44 пункта, достигнув минимального с апреля 2014 года уровня.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Биржи США обвалились на фоне статистики, прогнозов технологических компаний
    06:10 06.02.2016
    310Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,29% - до 16204,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,25%, до 4363,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,85%, до 1880,02 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США прибавили 2,4-2,5% на новостях от Банка Японии
    01:11 30.01.2016
    72Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,47% - до 16466,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,38%, до 4613,95 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,48%, до 1940,24 пункта.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Биржи США закрылись в плюсе на фоне роста цен на нефть
    01:09 23.01.2016
    174
    Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,33% - до 16093,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,66%, до 4591,18 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,03%, до 1906,90 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США закрылись преимущественно в плюсе на фоне статистики по ВВП Китая
    23:53 19.01.2016
    58
    Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,17% - до 16016,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,26%, до 4476,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,05%, до 1881,33 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США упали на 2,2% - 2,7% на фоне снижения цен на нефть
    00:00 16.01.2016
    222
    Индекс Dow Jones упал на 2,39% - до 15988,08 пункта, впервые с сентября 2015 года опустившись по итогам дня ниже 16000 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 2,74%, до 4488,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 2,16%, до 1880,29 пункта.
    Логотип Google
    Рыночная стоимость Google за день повысилась на $66,9 млрд
    09:16 16.11.2015
    3352
    Цена акций американской корпорации по итогам торгов на бирже NASDAQ выросла на 16,3% - до 699,62 доллара за одну ценную бумагу. Это рекорд для американской биржи.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Биржи США потеряли 1,4-1,7% на решении ФРС сохранить ставку
    23:38 18.09.2015
    37
    Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,61% - до 1958,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,36%, до 4827,23 пункта, индекс DJIA потерял 1,74% и составил 16384,79 пункта.
    График. Архивное фото
    Биржи США закрылись в минусе на сообщениях из КНР
    02:34 22.08.2015
    131
    Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,1% и составил 16459,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,1% - до 1970,89 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 3,5% и составил 4706,04 пункта.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги