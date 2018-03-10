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Инфляция, как ожидается, останется вблизи ее недавнего низкого уровня в ближайшей перспективе, но комитет ожидает, что инфляция будет постепенно приближаться к 2% в среднесрочной перспективе, так как рынок труда продолжает улучшаться, говорится в пресс-релизе регулятора.