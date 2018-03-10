Инвестор и мультимиллионер Джим Роджерс прогнозирует наступление рецессии в экономике США в ближайший год. Из-за слабости долларовой финансовой системы, долгового бремени и краха мировых рынков доллар США превратится в "пузырь".
Инфляция, как ожидается, останется вблизи ее недавнего низкого уровня в ближайшей перспективе, но комитет ожидает, что инфляция будет постепенно приближаться к 2% в среднесрочной перспективе, так как рынок труда продолжает улучшаться, говорится в пресс-релизе регулятора.
По состоянию на 21.53 индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11% - до 95,41 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1122 доллара с 1,1149 доллара за евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".