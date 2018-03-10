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    Федеральная резервная система США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Флаг США
    ФРС США впервые за год повысила базовую ставку
    02:01 15.12.2016
    71
    Базовая процентная ставка повышена до 0,5-0,75% годовых с 0,25-0,5%. Инфляция в стране немного выросла с начала года, но по-прежнему остается ниже целевого уровня в 2%.
    Банкноты евро
    SWIFT рекомендует банкам перепроверить системы безопасности
    01:25 21.03.2016
    127
    Группа хакеров взломала систему бангладешского ЦБ. Хакеры сделали четыре запроса, по которым получили более 81 миллиона долларов. Это одна из крупнейших банковских афер.
    Банкноты долларов и юаней
    Доллар переживает кризис и через год лопнет, как пузырь
    08:09 08.03.2016
    35741Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Инвестор и мультимиллионер Джим Роджерс прогнозирует наступление рецессии в экономике США в ближайший год. Из-за слабости долларовой финансовой системы, долгового бремени и краха мировых рынков доллар США превратится в "пузырь".
    Гривна и доллары
    Bloomberg: мировая экономика рассыпается, а гривна ставит рекорды
    09:14 06.02.2016
    24304Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Фондовые рынки Европы упали более чем на 6%, более 7% утратил японский Topix. Общие потери бирж в январе 2016 года стали худшими за последние семь лет.
    Флаг США
    ФРС США впервые с 29 июня 2006 г повысила базовую ставку до 0,375%
    21:12 16.12.2015
    296
    ФРС США по итогам очередного заседания впервые с 29 июня 2006 года повысила базовую процентную ставку до 0,375% годовых с рекордно низкого уровня в 0-0,25%.
    Доллары
    Доллар подорожал к иене до максимума за 2,5 месяца
    17:46 09.11.2015
    136
    По состоянию на 17.30 по киевскому времени курс доллара к иене увеличивался до 123,19 иены за доллар со 123,16 иены за доллар на предыдущем закрытии.
    Доллары
    Доллар торгуется в районе двухмесячного максимума
    07:09 29.10.2015
    280
    Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду не исключил возможного повышения ставки на следующем заседании в декабре текущего года, что будет зависеть от показателей занятости и инфляции.
    Флаг США
    ФРС США сохранила базовую ставку на рекордно низком уровне 0-0,25%
    20:57 28.10.2015
    113
    Инфляция, как ожидается, останется вблизи ее недавнего низкого уровня в ближайшей перспективе, но комитет ожидает, что инфляция будет постепенно приближаться к 2% в среднесрочной перспективе, так как рынок труда продолжает улучшаться, говорится в пресс-релизе регулятора.
    Нефть
    Доллар дешевеет к мировым валютам
    09:48 13.10.2015
    165
    Последние макроэкономические события в мире и на финансовых рынках могут сдерживать экономическую активность в стране из-за укрепления американской валюты, считают члены комитета по открытым рынкам.
    Доллары
    Доллар дешевеет к мировым валютам
    08:27 17.09.2015
    283
    Согласно информации, по состоянию на 08.12 по Киеву индекс доллара снижался на 0,03% - до 95,3 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1294 доллара с 1,1292 доллара за евро.
    Флаг США напротив Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия)
    ФРС США сохранила базовую ставку на рекордно низком уровне 0-0,25%
    21:27 29.07.2015
    426
    ФРС США по итогам очередного заседания сохранила базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
    Рост курса доллара и падение евро
    Доллар слабо растет к мировым валютам после публикации протоколов ФРС США
    22:26 20.05.2015
    315
    По состоянию на 21.53 индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11% - до 95,41 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1122 доллара с 1,1149 доллара за евро.
    Евро и доллары
    Доллар дешевеет по отношению к евро
    16:02 29.04.2015
    225
    Согласно информации, курс евро к доллару рос до 1,1067 доллара с 1,0983 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 118,92 иены со 118,87 иены за доллар на предыдущем закрытии.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Биржи США потеряли 1,7-1,85% на опасениях повышения ставок Федрезервом
    23:41 10.03.2015
    85
    Индекс Dow Jones снизился на 1,85% - до 17662,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,67%, до 4859,80 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,7%, до 2044,16 пункта.
    График. Архивное фото
    Биржи США потеряли более 1% на опасениях повышения ставки ФРС
    07:43 07.03.2015
    118
    Уровень безработицы в США за февраль снизился до 5,5% с 5,7% в январе. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 295 тысяч.
    Доллары США
    Повышение ставки ФРС США не ожидается до июня - Йеллен
    17:56 24.02.2015
    113
    По словам главы ФРС Джанет Йеллен, комитет по открытым рынкам ФРС "не считает вероятным" повышение ставки "на протяжении последующей пары встреч", которые пройдут в марте и апреле.
    Долларовые купюры разного достоинства
    ФРС может повысить ставку во II полугодии 2015 года - глава ФРБ Атланты
    05:49 07.02.2015
    70
    Повышение процентной ставки до июня окажется опрометчивым действием, учитывая краткосрочную неопределенность, созданную событиями в Европе, а также снижением цен на нефть, отметил глава ФРБ.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Биржи США потеряли 0,9-1,3% по итогам заседания ФРС
    23:40 28.01.2015
    84
    Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,13% - до 17191,37 пункта, высокотехнологичный индекс NASDAQ - на 0,93%, до 4637,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,35%, до 2002,16 пункта.
    Сотрудник в офисе биржи
    Биржи США вновь выросли на решениях ФРС
    02:47 20.12.2014
    62
    Индекс Dow Jones вырос на 0,15% - до 17804,80 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ - на 0,36%, до 4765,38 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,46% - до 2070,65 пункта.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Биржи США прибавили 1,7-2% на итогах заседания Федрезерва
    00:04 18.12.2014
    48
    Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,69% до 17356,87 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 2,04% до 2012,89 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ - на 2,12% до 4644,31 пункта.
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