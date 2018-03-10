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    Amazon.com, Inc.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Черная пятница в Нью-Йорке, Манхэттен
    Состояние главы Amazon достигло $100 млрд в "черную пятницу"
    06:35 25.11.2017
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    Показатели продаж в "черную пятницу" в онлайн-ритейлере Amazon на 18,4% выше, чем в прошлом году. По данным Bloomberg акций компании Джеффа Безоса увеличилась на 2%.
    Глава Amazon Джефф Безос
    Forbes назвал богатейшего человека планеты
    18:58 28.10.2017
    5856
    В настоящий момент состояние Джеффа Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов.
    Флаг Европейского Союза
    ЕС объявил налоговую войну Ирландии и Люксембургу из-за Amazon и Apple
    17:28 09.10.2017
    305
    Вся эта история с взысканием задолженности немного странная: они говорят Ирландии, что она сделала что-то не так, но именно Ирландия получит деньги назад, считает профессор сравнительного налогового права.
    Государственный флаг Люксембурга у военного мемориала Gëlle Fra
    Позиция ЕК: Люксембург должен взыскать с Amazon 250 млн евро
    08:49 06.10.2017
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    Еврокомиссия хочет, чтобы власти Люксембурга, страны-члена Евросоюза, взыскали с Amazon около 250 миллионов евро, связанных с расследованием еврокомиссии о налогообложении компании, сообщила в среду ЕК.
    Киберпонедельник в онлайн-магазине Amazon
    Amazon получила патент на летающий склад для дронов-курьеров
    19:16 29.12.2016
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    Компания сообщает, что в "переносимом по воздуху фулфилмент-центре" будут располагаться товары и когда клиент оформит заказ, дроны-курьеры возьмут товар с AFC и доставят его.
    Магазин Amazon без касс и очередей. Видео
    Магазин Amazon без касс и очередей 
    14:40 06.12.2016
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    Американская компанияAmazon в 2017 году откроет продуктовый магазин Amazon Go в Сиэтле (штат Вашингтон) без кассового обслуживания и очередей. Американские издания (Wall Street Journal, Washington Post) обратили внимание на релиз компании.
    Режиссер Вуди Аллен.
    Вуди Аллен создаст свой первый телесериал по заказу Amazon
    17:11 13.01.2015
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    По словам 79-летнего режиссера Вуди Аллена, он сам не знает как "ввязался" в этот проект.
    Флаг Великобритании
    Сбой на сайте Amazon позволил покупателям купить все товары за 1 пенни
    02:43 15.12.2014
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    Проблема была устранена лишь спустя два часа. Компания утверждает, что большинство заказов были аннулированы до того, как их отправили покупателям.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Фондовые площадки США закрылись в плюсе на статистике по рынку жилья
    03:34 25.10.2014
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    Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,76% - до 16805,41 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ повысился на 0,69% - до 4483,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 1964,58 пункта.
    Киберпонедельник в онлайн-магазине Amazon
    Компания Amazon открывает свой первый невиртуальный магазин
    10:02 10.10.2014
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    Онлайн-ритейлер Amazon выбрал для своего первого невиртуального магазина помещение напротив знаменитого небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке.
    Amazon запускает кнопку для отправки контента с веб-сайтов на Kindle
    11:28 21.03.2013
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    Компания Amazon запускает кнопку Send to Kindle для сторонних сайтов, которая позволит пользователям отправить интересные статьи и иной контент на свои ридеры и планшеты Kindle, а также в мобильные приложения Kindle.
    Amazon предоставит бесплатные MP3-версии купленных музыкальных дисков
    11:43 11.01.2013
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    Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon запустил сервис AutoRip, пользователи которого получат бесплатный доступ к электронным версиям музыкальных CD-дисков, приобретенных на Amazon.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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