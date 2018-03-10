Вся эта история с взысканием задолженности немного странная: они говорят Ирландии, что она сделала что-то не так, но именно Ирландия получит деньги назад, считает профессор сравнительного налогового права.
Еврокомиссия хочет, чтобы власти Люксембурга, страны-члена Евросоюза, взыскали с Amazon около 250 миллионов евро, связанных с расследованием еврокомиссии о налогообложении компании, сообщила в среду ЕК.
Американская компанияAmazon в 2017 году откроет продуктовый магазин Amazon Go в Сиэтле (штат Вашингтон) без кассового обслуживания и очередей. Американские издания (Wall Street Journal, Washington Post) обратили внимание на релиз компании.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,76% - до 16805,41 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ повысился на 0,69% - до 4483,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 1964,58 пункта.
Компания Amazon запускает кнопку Send to Kindle для сторонних сайтов, которая позволит пользователям отправить интересные статьи и иной контент на свои ридеры и планшеты Kindle, а также в мобильные приложения Kindle.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".