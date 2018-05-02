В ФРГ премия Axel Springer для главы Amazon вызвала скандал

РИА Новости Украина

За свою "визионерскую предпринимательскую деятельности в интернете и последовательную стратегию по оцифровке 140-летней американской газеты" глава Amazon и владелец "Washington Post" Джефф Безос получит премию Axel Springer. Антиглобалистская неправительственная организация Attac сочла вручение премии веским поводом для того, чтобы обратить внимание общественности на склонность крупных международных компаний, среди которых особенно выделяется Amazon, к уклонению от уплаты налогов.

Как Amazon платит налоги в Германии?

Совместно с Научным фондом компании IG Metall и фондом имени Отто Бреннера (OBS) Attac опубликовал результаты исследования, посвященного уловками Amazon. Руководитель исследования Кристоф Траутфеттер пояснил, как Amazon уходит от налогов в Германии: "Мы сказали, что просто возьмем глобальные товарооборот и прибыль Amazon и предположим, что Amazon разделил бы свою прибыль в соответствии с оборотом по странам. В 2016 году оборот в Германии составил 13 миллиардов евро, то есть без малого 10% от общего оборота. Если бы Германия получила соответствующее количество налогов, то они составили бы 200 миллионов евро".

Однако в действительности Amazon заплатил в Германии намного меньше налогов. Точное число выяснить не удалось, но оно составило точно менее 200 миллионов евро.

Локальные альтернативы для онлайн-путешествий

О том, что можно действовать иначе, свидетельствует опыт книготорговой компании Osiander из города Тюбингена. Второй старейший книготорговец Германии приводится в исследовании OBS в качестве положительного примера: "Osiander имеет оборот порядка 100 миллионов евро. Там можно купить также онлайн-книги и получить их в пределах 24 часов. Структура компании аналогична структуре Amazon. Она публикует соответствующие данные в годовых отчетах, демонстрируя тем самым, что осознает свою общественную ответственность. Квота Osiander составляет 37%. Еще больше ожидать не приходится – тем более что она составляет намного больше, чем 15-16% Amazon".

"Неимущественная" прибыль во всем мире облагается налогами

Проблема состоит в том, что товары, которыми торгует Amazon, не являются его собственной продукцией. Amazon лишь выводит их на рынок. Так, прибыль, получаемая Amazon и другими крупными онлайн-предприятиями, неимущественна и потому практически повсюду локализуется – зачастую в офшорах. В США головной офис Amazon находится в штате Делавэр. В Европе – в Люксембурге. Это является следствием нынешней международной налоговой системы для компаний. Так называемая система расчета фактурной стоимости была разработана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Не только Attac, но и Европарламент, а также другие неправительственные организации и эксперты по этой причине давно уже требуют изменения систему расчета налогов для предприятий: отказаться от системы расчета фактурной стоимости и ввести общий налог на предприятия.

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Карл-Мартин Хентшель, член рабочей группы Attac по финансовым рынкам и налогам, сказал: "Это значит, что мы настаиваем на том, чтобы каждый концерн рассматривался как единое целое, а не как сборище производственных предприятий, облагаемых налогами поодиночке. Концернам следовало бы представлять единые глобальные отчеты. Тогда на основе этих отчетов, в которых должны были бы отражаться различные виды их деятельности, места производства, количество сотрудников в тех или иных странах, объем продаж и инвестиций в разных странах, глобальная прибыль должна была бы распределяться по странам. Этим странам должно было бы быть предоставлено право на взимание налогов с концернов. Эта система действует в США уже более 100 лет. Мы требуем, чтобы эта система действовала во всем мире".

Концентрация прибыли требует прогрессивной шкалы налогообложения

Кроме того, Attac требует, чтобы в единой налоговой концепции были устранены "дыры", позволяющие компаниям пользоваться офшорами, и чтобы она отражала их реальную экономическую деятельность. Среди прочих требований: введение минимальных налоговых ставок, а также обязательство торговых компаний вроде Amazon принципиально платить налоги в той стране, где находятся ее клиента, а не в той, на территории которой установлены компьютеры, рассчитывающие алгоритмы. Поскольку концерны получают прибыли, прямо пропорциональные их собственным размерам, Attac требует введения прогрессивной шкалы налогообложения для предприятий. Что это значит, пояснил Хентшель: "Это не изобретение Attac, и дискуссия об этом ведется даже на уровне ОЭСР. Это нечто совершенно новое. Но когда прибыли постоянно растут и становятся все более концентрированными, мировое сообщество может противостоять этому лишь введением прогрессивной шкалы налогообложения. Но это значит, что G20 придется изменить свои нормы".

Уклонисты от уплаты налогов: "Инновационные предприниматели"

Прогрессивная налоговая шкала предполагает повышение суммы налогов вследствие роста доходов. Таким образом, более высокие доходы облагаются более высокими налогами не только в абсолютных числах, но и в процентном отношении. Кроме того, Attac предлагает обложить налогами бесплатное пользование данными. Один лишь Amazon располагает на сегодняшний день данными ценностью порядка 450 миллиардами долларов.

Против вручения премии Axel Springer Attac выступает совместно с объединением "Заставить Amazon платить" (Make Amazon Pay). Акции проходят перед зданием издательства. Хентшель подчеркнул: "Мы говорим, что недопустимо, чтобы крупнейший уклонист от уплаты налогов получал премии как инновационное предприятие. Это уже чересчур. Немецкий Союз торговцев электронными книгами, объединяющий порядка 600 компаний по всей стране, выпустил заявление, в котором назвал присуждение премии компании Amazon "ошибкой высшей пробы".

26 мая Attac совместно с книжными магазинами во многих городах Германии проведет день акций протеста. Между тем, по поводу международной системы налогообложения уже ведутся дискуссии на политическом и общественном уровнях. Тем не менее, Карл-Мартин Хентшель считает, что в ближайшей перспективе реального улучшения ситуации ожидать не приходится: "За последние десять лет мы наблюдали десять скандалов: по поводу "Райского досье", "Панамского досье", Football Leaks, Luxemburg Leaks, Swiss Leaks и т.д. По поводу каждого скандала было много шума. И каждые раз говорили: "Вот теперь что-то изменится". Но, похоже, нам понадобится еще 20 подобных скандалов, чтобы привести в порядок международную налоговую систему".