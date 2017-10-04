Amazon оштрафовали на сотни миллионов евро

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Еврокомиссия объявит решение о взыскании штрафа в размере нескольких сотен миллионов евро для Amazon, сообщает Financial Times.

По данным издания, штраф наложен за использование схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.

До этого Еврокомиссия вынесла такое же решения против компании Apple в Ирландии, Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге.

Она также попросила Бельгию собрать недоплаченные налоги с 35 компаний.

Напомним, ранее испанское агентство по защите данных (AEPD) наложило штраф на Facebook в размере 1,2 миллиона долларов за нарушение закона о защите данных.