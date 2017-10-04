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04.10.201711:13
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    В мире

    Amazon оштрафовали на сотни миллионов евро

    (обновлено: )14
    По данным СМИ, штраф на компанию был наложен за использование схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге. До этого Еврокомиссия вынесла такое же решения против компании Apple в Ирландии, Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Еврокомиссия объявит решение о взыскании штрафа в размере нескольких сотен миллионов евро для Amazon, сообщает Financial Times.

    Магазин Amazon без касс и очередей. Видео
    Видеоканал amazon на Youtube
    Магазин Amazon без касс и очередей

    По данным издания, штраф наложен за использование схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.

    До этого Еврокомиссия вынесла такое же решения против компании Apple в Ирландии, Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге.

    Она также попросила Бельгию собрать недоплаченные налоги с 35 компаний.

    Напомним, ранее испанское агентство по защите данных (AEPD) наложило штраф на Facebook в размере 1,2 миллиона долларов за нарушение закона о защите данных.

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