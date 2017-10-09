ЕС объявил налоговую войну Ирландии и Люксембургу из-за Amazon и Apple

РИА Новости Украина

Евросоюз потребовал от американской компании Amazon доплатить в европейский бюджет сотни миллионов евро налогов, от которых корпорация ушла в результате "полюбовной" сделки с властями Люксембурга, где зарегистрирован головной европейский офис Amazon. Еврокомиссия проводила расследование по этому делу с октября 2014 года. Оно касалось налогового решения, которое приняли власти Люксембурга в отношении Amazon в 2003 году, а затем пролонгировали в 2011 году. Этим решением был одобрен метод расчета налогооблагаемой базы компании Amazon EU, сообщает ЕК.

В то же время на этой неделе стало известно, что Европейский союз подаст иск в Европейский суд против правительства Ирландии в связи с тем, что власти страны слишком затянули с взысканием с Apple налоговых субсидий на сумму 13 млрд евро плюс проценты

Sputnik тему налоговых взысканий странами-членами ЕС с американских корпораций прокомментировал Рэймонд Луджа (Raymond Luja), профессор сравнительного налогового права в Университете Маастрихта: Внимание не сосредоточено только на американских компаниях — они первые попали в их поле зрения, потому что они настолько крупные. Inari Ирландии надо всерьез подумать о выходе из ЕС

Несколько лет назад, когда новая комиссия была создана, был случай с LuxLeaks, где большое число налоговых решений Люксембурга попали в общественный доступ. Комиссия в тот момент получила информацию, на основании которой она могла действовать. В 2003 году налоговые решения носили конфиденциальный характер, а получить их было практически невозможно. Но, получив данные в результате утечки, Комиссия обрела что-то, на основании чего она могла действовать.

Чтобы это сработало, должны произойти две вещи. Компания, которая занимается бизнесом в Люксембурге, будет вносить лицензионные платежи за партнерство. Это товарищество не будет облагаться налогом, но люди, которые стоят за этим партнерством, обычно подлежат налогообложению. Партнеры холдинга Amazon находятся в США. США начнет облагать компанию или партнеров компании налогом только тогда, когда деньги попадут обратно в США. Так что Люксембург не станет облагать налогом партнеров, а США будут ждать, пока деньги действительно вернутся в США, чего не произошло. Так что пока что есть такая дыра в налогообложении.

Первая компания — компания в Люксембурге — вносит платеж в товарищество. Они могут уменьшить объем дохода, который облагается налогом, и товариществу не придется платить налоги в течение многих лет.

Комиссия говорит, что платеж, который люксембургская компания перевела холдингу, был слишком большим для лицензионных платежей. Правда ли это — мы пока не знаем. Есть анализ Комиссии, но мы не знаем, кем являются остальные стороны и какой анализ представят они. Но согласно выводам Комиссии, платеж в пользу товарищества, свободный от налогооблажения на какой-то срок, был слишком высок.

Вся эта история с взысканием задолженности немного странная. Они говорят Ирландии, что она сделала что-то не так, но именно Ирландия получит деньги назад. Так что если они решать взыскать задолженность, Ирландия сможет оставить себе эти деньги. Они не пойдут в бюджет ЕС. Но Ирландия хочет защитить свой инвестклимат, так что не хочет сотрудничать по вопросу взыскания задолженности, но вынуждена это делать.

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Налоговая система США работает так, что если дополнительные налоги выплачиваются в Европе, то налоговая нагрузка в США уменьшится. Так что США даст им субсидии за все, что они выплачивают в Европе. Первый аргумент, который они используют, будет то, признают ли они эти платежи на 13 миллиардов за Apple и 250 [миллионов евро] за Amazon. Таким образом, США откажется давать им налоговые субсидии. Второй момент — между США и ЕС до сих пор идут торговые переговоры. При новом президенте это затормозилось. И конечно, подобная ситуация не помогает в переговорах.

На ЕС вину возложила Марьяна Хелминен (Marjaana Helminen), профессор международного и сравнительного налогового права в Университете Хельсинки: Комиссия ЕС просто пытается позаботиться о том, чтобы для всех компаний в ЕС существовали одни правила игры, независимо от того, где живут владельцы компаний. Государствам-членам ЕС не разрешается оказывать государственную помощь некоторым компаниям в форме более выгодного налогового режима по сравнению с другими компаниями. Налогообложение должно быть одинаковым для каждой компании в похожих ситуациях.

Запрет на государственную помощь основан на учредительных договорах ЕС. Однако только недавно разные участники узнали о том, что налоговое соглашение о трансфертной цене, не соответствующее так называемому принципу равноправия и незаинтересованности сторон, может означать государственную помощь компании.

Государственная помощь не означает, что компания сделала что-то незаконное. Компания заплатила налоги, которые запрашивала налоговая администрация. Компания не может платить больше налогов, чем запрашивает налоговая. Компания и налоговая администрация заключили соглашение о приемлемых трансфертных ценах и налогах (на основе этого соглашения). Проблема в том, что, когда было достигнуто соглашение, никто не понимал, что это соглашение было настолько выгодно для компании-налогоплательщика, что оно стало запрещенной государственной помощью от государства Люксембурга. Если бы принцип равноправия и незаинтересованности сторон был соблюден, компания заплатила бы больше налогов в Люксембурге.

Очевидно, Вашингтону трудно понять, почему компании придется платить больше налогов, когда сама компания ничего плохого не сделала. Компания выплатила именно ту сумму налогов, которую у нее потребовали. Тот факт, что налоговая администрация Люксембурга не понимала, что они предоставляют запретную государственную помощь, не должен вредить компании. Тем не менее, законодательство ЕС о государственной помощи работает именно таким образом. Выявленная запретная государственная помощь взымается у компаний.

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