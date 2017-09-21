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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: иранское соглашение в ООН, проблемы с часами Apple

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    Мировые СМИ анализируют дебаты по поводу "иранского соглашения" в ООН, приводят подробности расследования о "вмешательстве РФ" в американские выборы, а также следят за ситуацией в Пуэрто-Рико, где люди остались без электричества после урагана.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    REUTERS Kevin Lamarque

    РИА Новости Украина

    Дебаты по поводу "иранского соглашения" в ООН 

    Зарубежные издания в четверг продолжают обсуждать разгоревшиеся в Генассамблее ООН дебаты по поводу соглашения по иранской ядерной программе. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

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    В среду американский президент отметил, что "принял решение" по поводу иранской сделки, но не сказал какое. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон добавил, что американский лидер отказался сообщить о своем решении даже премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время встречи. 

    Как отмечает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента, Трамп стремится не к тому, чтобы отменить соглашение, а к его пересмотру. Президент Ирана Хасан Роухани, со своей стороны, подчеркнул, что "вопрос о соглашении закрыт". 

    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам встречи "шестерки" и Ирана в Нью-Йорке заявила, что все участники соглашения по Ирану выполняют договор, и ЕС приложит максимальные усилия для сохранения сделки в силе. 

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    "Неизвестно, выживет ли соглашение, если США нарушит условия сделки введением новых санкций", — пишет газета Guardian. 

    "Итог возобновившихся дебатов и риторики Трампа (он раскритиковал соглашение, назвав его "позором для США") сложно предсказать, особенно учитывая внутреннюю политику Ирана, где консерваторы выступают против соглашения и поддерживают обогащение урана. Это может нарушить расчеты европейцев, рассчитывающих на то, что Иран будет придерживаться своих обязательств, несмотря на уход США", — заключает Wall Street Journal.

    Расследование Мюллера, предложения Манафорта 

    Американская пресса продолжает раскрывать детали проходящего в США расследования по делу о "вмешательстве РФ " в президентские выборы и "связях" кампании президента Дональда Трампа с Москвой. 

    Газета New York Times пишет, что спецпрокурор США по "делу РФ" Роберт Мюллер запросил у Белого дома документы, связанные с рядом действий президента США Дональда Трампа.

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    Как отмечает издание, в частности его "интересует встреча Трампа в Овальном кабинете с российскими официальными лицами". Тогда американский лидер встречался c главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком

    Газета Washington Post, в свою очередь, опубликовала эксклюзивную информацию о том, что в офис Мюллера переданы данные о том, что экс-советник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт еще до избрания Трампа кандидатом в президенты предлагал провести российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, "тесно связанному с Кремлем", брифинг по ходу предвыборной гонки в США. По данным издания, нет доказательств того, что Дерипаска получил предложение Манафорта и что подобные брифинги имели место быть. 

    Представитель российского предпринимателя отвергла факт электронной переписки.

    Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии" 

    Зарубежные издания продолжают следить за ходом урагана "Мария", добравшегося в среду до территории Пуэрто-Рико. 

    Как заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес, из-за урагана остров был полностью обесточен. При этом он заявил, что ситуацию с возможными разрушениями оценить пока не удалось. 

    Как пишет Washington Post, пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам. 

    "По всему острову жители сообщали о поваленных деревьях и заблокированных дорогах", — отмечает издание. 

    Британская пресса обращает внимание на то, какой след "Мария" оставила на Виргинских островах. 

    "Мария" разрушила то, что осталось", — пишет газета Guardian, приводя свидетельства местных жителей, которые еще не оправились от урагана "Ирма", обрушившегося на регион 10 сентября.

    Последствия урагана Мария
    Hector RETAMAL / AFP
    Ураган "Мария" разрушил то, что осталось после "Ирмы"

    Как отмечает издание, почти на всей территории островов отсутствует мобильная связь, повсюду можно наблюдать дома без крыш, кучи металлических обломков, перевернутые и разбитые машины и поломанные деревья.

    Проблемы с подключением к сетям у новых часов Apple 

    Специализированная пресса публикует в четверг обзоры новой серии часов компании Apple, отмечая, что некоторые гаджеты могут иметь проблемы с подключением к мобильным сетям. 

    Первой о неисправностях в работе часов сообщила газета Wall Street Journal, позже возможность возникновения неполадок подтвердила и сама компания. 

    "Мы обнаружили, что при подключении Apple Watch Series 3 к неопознанным сетям Wi-Fi без доступа периодически возможны проблемы с подключением к мобильным сетям", — цитирует представителя специализированное издание Verge. 

    "Мы изучаем, как можно исправить неполадку, для будущей версии программного обеспечения", — добавил он. 

    Новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети компания представила в прошлый вторник. Стоимость гаджетов с функцией сотового подключения составит 399 долларов и 329 долларов без нее. Отправка предварительных заказов в США должна начаться в пятницу, тогда же ожидается старт продаж.

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