О чем пишут в мире: иранское соглашение в ООН, проблемы с часами Apple

РИА Новости Украина

Дебаты по поводу "иранского соглашения" в ООН

Зарубежные издания в четверг продолжают обсуждать разгоревшиеся в Генассамблее ООН дебаты по поводу соглашения по иранской ядерной программе. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

В среду американский президент отметил, что "принял решение" по поводу иранской сделки, но не сказал какое. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон добавил, что американский лидер отказался сообщить о своем решении даже премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время встречи.

Как отмечает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента, Трамп стремится не к тому, чтобы отменить соглашение, а к его пересмотру. Президент Ирана Хасан Роухани, со своей стороны, подчеркнул, что "вопрос о соглашении закрыт".

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам встречи "шестерки" и Ирана в Нью-Йорке заявила, что все участники соглашения по Ирану выполняют договор, и ЕС приложит максимальные усилия для сохранения сделки в силе.

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"Неизвестно, выживет ли соглашение, если США нарушит условия сделки введением новых санкций", — пишет газета Guardian.

"Итог возобновившихся дебатов и риторики Трампа (он раскритиковал соглашение, назвав его "позором для США") сложно предсказать, особенно учитывая внутреннюю политику Ирана, где консерваторы выступают против соглашения и поддерживают обогащение урана. Это может нарушить расчеты европейцев, рассчитывающих на то, что Иран будет придерживаться своих обязательств, несмотря на уход США", — заключает Wall Street Journal.

Расследование Мюллера, предложения Манафорта

Американская пресса продолжает раскрывать детали проходящего в США расследования по делу о "вмешательстве РФ " в президентские выборы и "связях" кампании президента Дональда Трампа с Москвой.

Газета New York Times пишет, что спецпрокурор США по "делу РФ" Роберт Мюллер запросил у Белого дома документы, связанные с рядом действий президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание, в частности его "интересует встреча Трампа в Овальном кабинете с российскими официальными лицами". Тогда американский лидер встречался c главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Газета Washington Post, в свою очередь, опубликовала эксклюзивную информацию о том, что в офис Мюллера переданы данные о том, что экс-советник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт еще до избрания Трампа кандидатом в президенты предлагал провести российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, "тесно связанному с Кремлем", брифинг по ходу предвыборной гонки в США. По данным издания, нет доказательств того, что Дерипаска получил предложение Манафорта и что подобные брифинги имели место быть.

Представитель российского предпринимателя отвергла факт электронной переписки.

Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии"

Зарубежные издания продолжают следить за ходом урагана "Мария", добравшегося в среду до территории Пуэрто-Рико.

Как заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес, из-за урагана остров был полностью обесточен. При этом он заявил, что ситуацию с возможными разрушениями оценить пока не удалось.

Как пишет Washington Post, пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам.

"По всему острову жители сообщали о поваленных деревьях и заблокированных дорогах", — отмечает издание.

Британская пресса обращает внимание на то, какой след "Мария" оставила на Виргинских островах.

"Мария" разрушила то, что осталось", — пишет газета Guardian, приводя свидетельства местных жителей, которые еще не оправились от урагана "Ирма", обрушившегося на регион 10 сентября.

Как отмечает издание, почти на всей территории островов отсутствует мобильная связь, повсюду можно наблюдать дома без крыш, кучи металлических обломков, перевернутые и разбитые машины и поломанные деревья.

Проблемы с подключением к сетям у новых часов Apple

Специализированная пресса публикует в четверг обзоры новой серии часов компании Apple, отмечая, что некоторые гаджеты могут иметь проблемы с подключением к мобильным сетям.

Первой о неисправностях в работе часов сообщила газета Wall Street Journal, позже возможность возникновения неполадок подтвердила и сама компания.

"Мы обнаружили, что при подключении Apple Watch Series 3 к неопознанным сетям Wi-Fi без доступа периодически возможны проблемы с подключением к мобильным сетям", — цитирует представителя специализированное издание Verge.

"Мы изучаем, как можно исправить неполадку, для будущей версии программного обеспечения", — добавил он.

Новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети компания представила в прошлый вторник. Стоимость гаджетов с функцией сотового подключения составит 399 долларов и 329 долларов без нее. Отправка предварительных заказов в США должна начаться в пятницу, тогда же ожидается старт продаж.