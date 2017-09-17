Системой распознавания лиц от Apple воспользуются спецслужбы и мошенники

РИА Новости Украина

Последняя новинка, смартфон iPhone X, оснащена функцией Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца.

Функция Face ID поддерживается фронтальной камерой TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем, а точность при распознавании лица обеспечивает процессор A11 Bionic.

Для Sputnik тему безопасности такой технологии прокомментировал Чунг-Фук Фонг (Choong-Fook Fong), директор LGMS — фирмы по обеспечению информационной безопасности из Малайзии: "Как мы будем защищать эти уникальные данные? Их могут заполучить преступники и люди, которые смогут выдать себя за вас, получив эти данные. Ничто не гарантирует полную безопасность".

Он надеется, что производители сконцентрируются на безопасности и встроят функцию распознавания ненастоящих лиц.

"Одна из проблем, вызывающих беспокойство, — будут ли данные распознавания лица отправляться производителю телефона или же они будут храниться локально, на телефоне? Если данные хранятся локально в телефоне, какую защиту вводит производитель, чтобы защитить эти данные? Но если данные отправляются производителю, возникают гораздо более серьезные сомнения. Производитель может найти слишком много способов применения этим данным", считает Фонг.

Josh Edelson / AFP Презентация iPhone X

Фонг сказал, что технология распознавание лица распространяется и на другие сферы, например, домашняя безопасность и даже индустрия гостеприимства.

"В Китае есть множество ресторанов, которые применяют технологию распознавания лица, чтобы идентифицировать клиентов. Они используют ее, что в предугадывать эмоции клиентов. Распознавание лица — очень хорошая технология, но вопрос приватности вызывает сильное беспокойство", говорит эксперт.

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По данным Фонга, службы охраны порядка уже применяют технологию распознавания лица, чтобы идентифицировать преступников и террористов.