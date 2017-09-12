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    Еще один: Apple представила абсолютно новый iPhone X c Face ID

    (обновлено: )10601
    Apple представила новый iPhone X
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