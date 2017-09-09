Доходы Apple от продажи iPhone превысили $760 млрд

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Доходы американской корпорации Apple от продажи смартфонов iPhone за последние 10 лет составили 760,4 миллиарда долларов, говорится в исследовании компании Strategy Analytics.

По словам директора компании Кена Хайерса (Ken Hyers), Strategy Analytics оценивает суммарные доходы от продажи iPhone в общей выручки Apple в период с 2007 года по второй квартал 2017 года. "Доходы продолжают расти, и мы прогнозируем, что iPhone станет первым мировым смартфоном "на триллион долларов" к концу 2018 года", — добавил он.

Всего за последние 10 лет Apple выпустила 1,2 миллиарда iPhone по всему миру, также напоминают в релизе.

Старший аналитик компании Ивен Ву (Yiwen Wu) отмечает, что iPhone остается крайне популярным в крупных странах, за исключением Китая и Индии, где местные китайские бренды и высокие цены на продукцию затрудняют Apple наращивать обороты. Эксперт также добавил, что в настоящее время самой продаваемой в мире моделью смартфонов является iPhone 7.

Ранее сообщалось, что 12 сентября Apple на своей презентации представит три новых iPhone — iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8. Предполагается также, что помимо iPhone корпорация представит обновленную версию Apple TV и смарт-часов Apple Watch, которые позволят их владельцам использовать часы без необходимости носить с собой смартфон.

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Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple запатентовала новый iPhone.