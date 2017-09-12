КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Компания-гигант Apple представила новый iPhone 8 и 8 Plus. Корпорация ведет трансляцию мероприятия на собственном сайте.

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Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7 и лишь получили заднюю крышку из стекла. Гаджеты доступны в трех цветах: черный, серебряный и розовый.

Как отмечается, новые iPhone получили шестиядерный новый процессор A11 Bionic, благодаря которому быстродействие увеличилось на 70 процентов.