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    Apple представила новый iPhone

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    В Apple утверждают, что iPhone 8 получили самое прочное на рынке стекло, а также сохранили водонепроницаемость и защиту от пыли.
    Apple представила новый iPhone

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Компания-гигант Apple представила новый iPhone 8 и 8 Plus. Корпорация ведет трансляцию мероприятия на собственном сайте.

    Смотрите также: Apple проводит презентацию iPhone 8. Онлайн-трансляция

    Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7 и лишь получили заднюю крышку из стекла. Гаджеты доступны в трех цветах: черный, серебряный и розовый.

    Как отмечается, новые iPhone получили шестиядерный новый процессор A11 Bionic, благодаря которому быстродействие увеличилось на 70 процентов.

    Apple представила новый iPhone
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