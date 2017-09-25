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    В Украине "киборги" возмутились рекламой Apple

    (обновлено: )18
    Украинские военные потребовали извинений от компании Apple, использовавшей в рекламном ролике новых часов Apple Watch словосочетание "русский киборг".
    Канал Apple на Youtube

    В ответ "киборги" записали собственное видео, в котором потребовали от американской компании "исправить" рекламу, сообщает "Канал 24".

    Одним из участников рекламного ролика Apple стал Дмитрий Игнатов — российский ведущий телеканала "Матч ТВ" с протезом ноги, который назвал себя "киборгом из России". Авторы ролика возмутились такой формулировкой, поскольку "киборгами" в Украине называют солдат, участвовавших в боевых действиях в аэропорту Донецка осенью 2014 — зимой 2015 года.

    "Киборги" утверждают, что Apple своей рекламой сознательно или бессознательно поддерживает Россию.

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    "Мы призываем к срочному исправлению рекламного видео и письменного извинения перед "киборгами" — живыми и павшими, которые воевали за нашу с вами демократию против войск РФ. С нетерпением ждем вашего ответа", — заявили авторы ролика.

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