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    Дважды раненый "киборг" получил три года за украинский флаг

    (обновлено: )12930
    Николай Лаврик
    24tv.ua

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. На три года осудили дважды раненого защитника Донецкого аэропорта со II группой инвалидности после войны на Востоке бойца 93-й бригады Николая Лаврика за кражу Государственного флага. Флаг оценили в 300 гривен и дали максимальное из предусмотренных статьей наказания.

    Лаврик рассказывает, что флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандышевка — грязный и помятый, словно тряпка. "Киборг" говорит, что снял его, потому что собственными глазами видел, как в Донецком аэропорту ребята умирают за флаг, говорится на сайте ТСН.

    "Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный – значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя", – рассказал Николай Лаврик.

    На следующий день сельский голова заявил о краже на сумму, что подпадает под статью.

    "Председатель сельского совета предоставил справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривен", — рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.

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