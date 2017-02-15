Дважды раненый "киборг" получил три года за украинский флаг

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. На три года осудили дважды раненого защитника Донецкого аэропорта со II группой инвалидности после войны на Востоке бойца 93-й бригады Николая Лаврика за кражу Государственного флага. Флаг оценили в 300 гривен и дали максимальное из предусмотренных статьей наказания.

Лаврик рассказывает, что флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандышевка — грязный и помятый, словно тряпка. "Киборг" говорит, что снял его, потому что собственными глазами видел, как в Донецком аэропорту ребята умирают за флаг, говорится на сайте ТСН.

"Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный – значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя", – рассказал Николай Лаврик.

На следующий день сельский голова заявил о краже на сумму, что подпадает под статью.

"Председатель сельского совета предоставил справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривен", — рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.