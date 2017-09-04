Ирландии надо всерьез подумать о выходе из ЕС

РИА Новости Украина

Ирландский экономист Роберт Кинселла опубликовал статью, в которой привел аргументы в пользу выхода Ирландии из Евросоюза вслед за Великобританией.

В эфире Sputnik эту тему прокомментировали ирландские политики и сам журналист.

Роберт Кинселла (Robert Kinsella)

Британия оставляет не столько Европу, сколько то, чем Европа является сейчас

А Европа стала централизованной, в ней существует неравенство. В этих условиях имеет смысл подумать еще раз. Известный экономист Джон Кейнс говорил, что по ходу того, как меняются обстоятельства, нужно делать выводы. Они (Великобритания – Ред.) выходят из ЕС, и их аргументы звучат очень убедительно. Ценности важны, будь то ценности человека, страны или союза. И совершенно ясно, что ценностей, которые лежали в основе Европы, больше не существует. В этой новой ситуации Ирландии нужно подумать о следующем: разве лучше оставаться в Европе, где Ирландия стала маленькой, зависимой, периферийной нацией, интересы которой никто не отстаивает и с которой никто не сотрудничает? Разве не логичнее подвергнуть переоценке наше нынешнее положение и сказать: знаете ли, мы были хорошими партнерами для Европы, и мы надеемся, что мы сможем построить наши отношения в будущем. А пока что нам имеет смысл уйти.

О настроениях в ирландском обществе

Большинство людей в Ирландии положительно настроены к Европе. Но если их спросить: если Британия уйдет, что вы об этом думаете? Они скажут: нет, это не стоит тех "жестких" границ, которые будут созданы в части нашей страны. Мы бы хотели остаться в Европе, но Европа <…> становится все более милитаризованной. У нее нет ценностей.

О последствиях "жесткого" Брексита для Ирландии

Если мы останемся, а Британия уйдет, то для нас цена будет ясной: речь идет о границе, о протоколе. Ирландское правительство внимательно изучает эти вопросы. Последствия будут. Но нужно подумать о том, какими будут последствия в долгосрочной перспективе. Будут ли последствия тяжелее, если Ирландия останется? Да, я думаю, так и будет. Даже тяжелее, чем промежуточные потери от выхода из ЕС.

Ирландия останется одна в Европе, где у нее нет никакого влияния, где политические меры — к примеру, корпоративные налоги, которые очень важны в вопросе инвестиций, — окажутся под все большим давлением Европы.

У Ирландии много ресурсов. Нам комфортно с различными странами во всем мире. В Европе, какой она сейчас стала, мы будем ослаблены. Наша экономика будет ограничена. Наша способность смягчать удары — к примеру, по нашему курсу валют, — возможность использовать наши природные ресурсы — все это будет сильно ограничено. Я думаю, надо сказать: настало время двигаться дальше. Речь даже не столько об экономике, хотя это очень важно, дело скорее в политэкономии и вложении в позитивное будущее.

Об отношениях между Ирландией и Британией после Брексита

Сейчас на Великобританию оказывается большое давление, чтобы они не выходили [из ЕС], и такое давление Ирландия испытывает от ЕС. Британцы приняли решение. Если Британия выйдет, а Ирландия останется, мы будем ослаблены в Европе. Мы уже видели такую уязвимость раньше — мы были очень уязвимы в 2012-2013. (Речь идет о программе жесткой экономии, которая началась в 2010 году из которой Ирландия смогла выйти лишь в 2013 году — Ред.) Мы не получили поддержки, которую мы могли ожидать от Европы. Мы были обузой для Европы.

Если мы выйдем вместе с Британией, я думаю, это задаст для Ирландии положительную траекторию, на которой она сможет перестроиться. И Европе это также пойдет во благо. Последнее, чего хочет Европа, — это жесткие границы со всеми их осложнениями. В интересах Европы, чтобы мы под их контролем вышли [из ЕС] и чтобы мы независимо работали с Великобританией. Это еще один путь, как Европа может развиваться. Путь, в котором учитываются [интересы] всех стран — к примеру, Греции. Греция — это метафора всего, чем Европа не должна быть. Отток капитала, дохода, бегство людей из Греции в центральную Европу — это метафора того, как Европа не должна функционировать. Еврозона остается крупным источником нестабильности и дисбаланса. Суммируя, я думаю, мы имеем аргументы в пользу выхода из ЕС.

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Питер О’Лахлин (Peter O'Loughlin) — основатель партии Identity Ireland

В связи с тем, что Британия выходит из ЕС, в интересах Ирландии тоже уйти. Эту позицию мы (речь о политике партии — Ред.) отстаивали даже до Брексита: мы верим в суверенитет и самостоятельное управление своими делами.

Сейчас Евросоюз находится в отчаянном положении. Британия выходит; существуют трения между Польшей, Венгрией и Еврокомиссией по вопросу миграции; растет евроскептицизм. Во многом это сигнализирует о начале развала Союза. Учитывая, что Британия, которая сейчас выходит из Евросоюза, является крупнейшим торговым партнером Ирландии, еще разумнее для Ирландии также выйти из ЕС. Я думаю, лучше находится снаружи горящего здания, чем внутри него.

Когда Британия выйдет, ЕС сделает все возможное, чтобы поставить Британию в безвыходное положение и сделать так, чтобы у нее ничего не вышло. Потому что они хотят отбить охоту у всех, кто тоже хочет выйти. К Британии будут применены карательные торговые меры. Очевидно, что, если Ирландия останется в ЕС, нам придется придерживаться этой линии. Так что я не испытываю какой-то надежды на то, что мы сможем вести переговоры напрямую с Лондоном, без вмешательства Брюсселя.

А если взглянуть на вопрос границ — они обсуждают, будет ли у нас "жесткая" или "смягченная" граница, — переговоры не ведутся между Дублином и Лондоном, а им там самое место. Эти переговоры ведутся между Брюсселем и Лондоном. Они обсуждают Ирландию, Северную Ирландию, но Ирландия даже не участвует в этом процессе. Так что все будущие переговоры по торговле, границах, миграции, — Брюссель будет ими управлять, а нам просто будут говорить, что и как делать.

Все еще существует такой, романтичный взгляд на ЕС… Может, даже не на ЕС, а на старое европейское сообщество. Я не думаю, что многие уже приспособились к тому, чем стал современный ЕС. Понимаете, людям очень нравилась идея европейского сообщества, но им не нравится структура власти в ЕС. Люди постоянно говорят, что ирландцы не хотят выходить из ЕС, но они не хотят, чтобы ЕС получил больше власти, стал более диктаторским. Ирландцы хотят быть частью Европы, открытой сотрудничеству, они хотят работать с людьми. Как и другие люди в Европе, они не хотят быть частью чего-то автократического, деспотичного. Тот вид организации, который строится вокруг таких стран, как Венгрия, Польша, представляет для них угрозу, хотя они пытаются защитить свои национальные интересы. Вы обязаны принять этих беженцев! А если вы этого не сделаете, мы вас оштрафуем, заберем ваши права голоса.

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Европейская и мировая экономика сейчас не очень хорошо себя чувствует. Существует множество проблем. Ирландия пытается привлечь инвестиции. Кто бы ни оставлял Британию, они могут захотеть переехать сюда. Речь идет о банках, финансовых организациях, мультинациональных корпорациях. Это было ирландской стратегией с последнего финансового кризиса — привлечь [инвестиции] любой ценой. И теперь Ирландия фактически стала налоговым раем, что абсолютно отвратительно. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на отечественной индустрии, мы оказались в ситуации, когда мы на коленях просим милостыню. Единственной экономической выгодой, которую ирландское правительство постарается получить от Брексита, станет просто скрестить пальцы и надеяться, что несколько компаний переедет в Ирландию.

Трудности будут исходить от самого Брюсселя, который постарается создать как можно больше проблем. Если бы Ирландия не была в ЕС, мы смогли бы напрямую иметь дело с Британией.

Никто не хочет проблем. Никто не хочет введения "жестких" границ. Трудности могут появиться, если Брюссель попытается встать между нами и вызвать страх и проблемы там, где их не должно быть. А так дела пойдут как обычно. И это будет еще одним гвоздем в гроб бездумной поддержки ЕС.

Джеймс Кин (James Keane), основатель партии People of Ireland (Muintir na hÉireann)

Люди в Ирландии привыкают к идея того, что такая страна, как Ирландия, будет контролировать собственные законы, границы, финансы. Мы имеем дело с неизвестностью. Я не думаю, что Британия сделает шаг в пропасть, когда они в конце концов выйдут из ЕС. Ирландии нужно воспользоваться шансом и побороться за независимость. Этот торговый блок, эта контролирующая сущность, которая вмешивается в жизни людей… Эта страна в огромных долгах [прим.: госдолг Ирландии составляет примерно 75.40% ВВП, или 200 миллиардов евро — в четыре раза больше докризисного уровня 2007 года]. Когда нам нужна была поддержка ЕС, нам не позволили никакой гибкости, никаких поблажек, вообще никакой помощи. Каждый гражданин этой страны понес бремя азартного подхода банкиров, финансовых спекулянтов к ставкам. Налоги, которые мы сейчас платим, огромны. И люди начали это осознавать.

Вся Европа наблюдает, как ЕС ведет переговоры с Великобританией. Я бы сказал, что ЕС сейчас глумится над Великобританией. Они заняли жесткую позицию и не упрощают Британии процесс выхода, а это довольно агрессивная позиция. Британцы приняли решение уйти. Я думаю, это отличное решение и они не станут последней страной, которая выйдет из ЕС. Все наблюдают, как ЕС обращается с Британией, и всех отталкивает то, что они видят. ЕС обязаны уважать демократическое решение британцев выйти из Союза, и они не могут делать это еще труднее, чем это и так было бы. Помимо Брексита существует неопределенность в других странах: Греция с бэйлаутами, у Италии есть субсидии — банки в беде! На континенте огромная безработица. И, конечно, миграционный кризис.

Никто не прекратит торговать с Британией. Ситуация вокруг Брексита искажается. А когда ты не знаешь, что произойдет, такой сенсационализм не помогает. Конечно же, с Британией все будет в порядке. Конечно, с Ирландией все будет в порядке, если мы выйдем из ЕС. Нужно просто собраться и начать заново. Нужно создавать новые торговые союзы. Эта неизвестность пугает людей, но как только мы это преодолеем, мы поймем, что выгода превзойдет негативные последствия.

Ирландия и Британия по сути связаны — экономически, культурно, мы практически одинаковы. Нужно больше думать о том, что мы можем сделать, что было бы в интересах Ирландии. Не лучше ли уйти и заключить партнерство с Великобританией или создать собственные новые торговые союзы? Многие говорят, что ЕС сейчас в режиме паники. Одним из самых тревожных сигналов стали санкции против Польши. Польша сказала, что они не будут принимать мигрантов, что это небезопасно. А ЕС теперь им угрожает санкциями. То есть страна не может контролировать собственные границы? Это не страна. Страна — это и есть границы. Эта нация, это государство должно быть уважаемо. А ЕС их не уважает. Поэтому я с таким энтузиастом отношусь к выходу Ирландии из ЕС. Мне не нравится идея потери контроля.