ЕС ведет себя с Великобританией, как раньше с Грецией - эксперт

РИА Новости Украина

В эфире Sputnik состояние переговоров между Великобританией и ЕС по Brexit прокомментировал Алан Скед (Alan Sked), основатель Партии независимости Соединённого Королевства: "Они (европейские лидеры — Ред.) недобросовестно ведут переговоры. Они относятся к нам свысока, оскорбляют нас. Они начали обращаться с Великобританией так же, как они обращались с Грецией, когда Греция вела переговоры по субсидиям. Я сомневаюсь, что Жан-Клод Юнкер вообще читал эти бумаги".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что он остался недоволен всеми бумагами Великобритании, представленными ею в рамках процесса выхода из состава Евросоюза. При этом главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры ведутся несерьезно.

"На самом деле они пытаются оказать давление на британское правительство, чтобы то сдалось, особенно по денежному вопросу, прежде чем приступить к обсуждениям каких-либо существенных вопросов. Особенно торговой сделки, которая является ключевой в этих переговорах", — считает Скед.

О сумме в десять миллиардов фунтов, которые, согласно сообщениям в британской прессе, Франция предложила Великобритании заплатить в бюджет ЕС, эксперт сказал следующее: «С точки зрения закона, совершенно ясно, что Великобритания не должна ЕС ни единого пенни. В соглашении ничего не говорится о том, что, когда вы покидаете Союз, вы обязаны что-то выплатить. И Палата лордов подготовила отчет комиссии об этом, и они говорят: по закону нет причин что-то выплачивать Евросоюзу.

Дело в том, что, когда Великобритания уйдет, у ЕС появится огромная дыра в бюджете, а власти ЕС не знают, как ее заполнить. Потому что сейчас они не могут прийти к соглашению между собой по этому вопросу, по границам Ирландии и по каким-либо другим вопросам. И у них якобы есть планы по будущей интеграции, но они и тут не могут прийти к соглашению. Если эта дыра в бюджете появится из-за Великобритании, я не знаю, как они могут об этом договориться между собой. Так что они отчаянно хотят денег.

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По словам эксперта, правительство Великобритании ясно представило свою позицию и по другим вопросам. Тем не менее, что бы оно ни говорило, для ЕС этого всегда недостаточно. "Это ЕС несерьезно ведет эти переговоры. Правительство Великобритании представило уйму бумаг и разъяснило свою позицию. Оно хочет начать заключать торговые сделки с другими странами.

Я думаю, что для Великобритании путь вперед заключается в том, чтобы выйти из этих переговоров".