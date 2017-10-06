Сооснователь Apple: летающий автомобиль - дорого и бессмысленно

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Человечество вряд ли пойдет по пути массового производства летающих автомобилей, так как это слишком дорого и экономически бессмысленно, заявил сооснователь компании Apple Стив Возняк в интервью газете "Ведомости".

"Я не думаю, что летающие автомобили скоро появятся в массовом производстве. Не то что скоро – я вообще не верю, что летающий автомобиль когда-либо появится. Дело в том, что летающий автомобиль – это довольно тяжелое устройство. И поднимать что-либо подобное в воздух – ну в этом нет экономического смысла, чтобы такое устройство перевозило только одного человека или даже одну семью. Ну, просто сейчас пока это слишком дорого стоит, не окупается", — пояснил он.

Возняк также отметил, что если все-таки такое случится, то воздушные дороги вряд ли будут более опасными, чем обычные.

"Там есть еще одна проблема: как вы будете управлять таким устройством в облачную погоду? Так, что есть много причин, по которым такие устройства не выйдут", — отметил Возняк.

Напомним, в Украине "киборги" возмутились рекламой Apple.