Жительница Латвии поделилась своей историей о работе на грибной ферме в Ирландии. По ее словам, она смогла там выдержать лишь полгода, и за это время ей только один раз удалось получить обещанные деньги.
Меня беспокоит то, смогу ли я сохранить конкурентоспособность в Европе при высоких пошлинах и выросшем документообороте, говорит Пэдди Хьюз руководит компанией, занимающейся продажей пищевых добавок для лошадиного корма.
По словам ирландки Алекс Бермингем, ее 74-летняя бабушка купила рождественские шарики в магазине товаров для дома, когда она начала развешивать их на елку, она поняла, что бабуля купила упакованные в шары блестящие стринги.
Вся эта история с взысканием задолженности немного странная: они говорят Ирландии, что она сделала что-то не так, но именно Ирландия получит деньги назад, считает профессор сравнительного налогового права.
30-летняя жительница Ирландии Терри Кот сейчас активно занимается бодибилдингом и работает персональным тренером. Но несколько лет назад, когда девушка решила резко сбросить вес и менее чем за год потеряла 38 килограмм, это привело к печальным последствиям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
30-летняя жительница Ирландии Терри Кот сейчас активно занимается бодибилдингом и работает персональным тренером. Но несколько лет назад, когда девушка решила резко сбросить вес и менее чем за год потеряла 38 килограмм, это привело к печальным последствиям.
Великая китайская стена, римский Колизей, колесо обозрения "Лондонский глаз", Ниагарский водопад, река Чикаго окрасились в пятницу в зеленый цвет в честь Дня святого Патрика, покровителя Ирландии, который отмечается во всем мире.
В Ирландии обнаружено массовое захоронение детей на территории бывшего католического приюта вблизи города Туам. Здесь найдены останки около 800 детей, возраст большинства из которых не превышал трёх лет.
Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. Встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:1.
Как сообщается, 10 января 53-летний Колин Вирнкоумб попал в ДТП в Ирландии, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Музыкант был доставлен в больницу города Корк на юго-западе страны.
Шторм "Фрэнк", обрушившийся на Ирландию, сопровождается мощным ветром и проливными дождями. В результате стихии обесточены тысячи домов, закрыты многие дороги, прервано паромное сообщение, приостановлено движение некоторых поездов и автобусов.
По итогам голосования, легализацию однополых браков поддержали 62,1% ирландцев, 37% были против. Явка на референдуме составила более 60% или почти 2 миллиона человек. Наибольшее число сторонников составили жители ирландской столицы Дублина.
Употребление психоактивных веществ в Ирландии из-за правовой коллизии оказалось допустимым в течение двух дней. Власти страны заявили, что все равно будут преследовать наркоторговцев за нарушение закона.