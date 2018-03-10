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    Ирландия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 92
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    Бывший игрок сборной Ирландии по футболу
    Скончался известный футболист сборной Ирландии
    04:54 10.02.2018
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    Лиам Миллер провел 21 матч в составе национальной сборной Ирландии в период с 2004 по 2009 год. В "Селтике" футболист становился чемпионом Шотландии в сезоне-2003/04.
    Церемония прощания с певицей Долорес О'Риордан
    Похороны солистки Cranberries. Сотни людей пришли проститься с певицей
    16:46 23.01.2018
    433
    Похороны состоялись в местечке Баллибрикен, в графстве Лимерик, где Долорес выросла. Церемонию вместе с архиепископом Кираном О'Рейли провел священник Лиам Макнамара, близкий друг семьи певицы.
    Долорес О'Риордан
    Стало известно, когда назовут причину смерти вокалистки The Cranberries
    09:15 20.01.2018
    696
    Решение относительно того, предавать ли огласке причину смерти будет принято на специальном слушании, которое назначено на 3 апреля. Однако, родным певицы эти данные предоставят заранее.
    Долорес О'Риордан
    Названа дата похорон солистки The Cranberries
    21:59 19.01.2018
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    По данным СМИ, Долорес О'Риордан похоронят 23 января в ирландском графстве Лимерик. Заупокойная месса пройдет в церкви святого Эльве в Баллибрикене.
    Долорес О'Риордан
    События в мире: смерть вокалистки The Cranberries, убийство добровольца АТО
    16:23 16.01.2018
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    Мировые СМИ обсуждают уход из жизни Долорес О'Риордан, новые обвинения в адрес голливудского актера Кевина Спейси, а также убийство латвийца, воевавшего в Донбассе.
    Грибы. Архивное фото
    Как в гестапо побывала. Латвийка о работе на фермах Ирландии
    16:28 13.01.2018
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    Жительница Латвии поделилась своей историей о работе на грибной ферме в Ирландии. По ее словам, она смогла там выдержать лишь полгода, и за это время ей только один раз удалось получить обещанные деньги.
    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране. Видео
    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране 
    05:30 08.01.2018
    296
    Ирландский футболист Эана О'Коннор показал, на что способна стихия природы, ударив по мячу во время урагана "Элеонор". Видео снял его брат на морском берегу.
    Флаг Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
    Брексит: Страх и ненависть поселились на ирландской границе
    11:10 24.12.2017
    317Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Меня беспокоит то, смогу ли я сохранить конкурентоспособность в Европе при высоких пошлинах и выросшем документообороте, говорит Пэдди Хьюз руководит компанией, занимающейся продажей пищевых добавок для лошадиного корма.
    Брак. Архивное фото
    Ирландец выйдет замуж за друга, чтобы уйти от налогов
    15:13 18.12.2017
    174
    Двое жителей Ирландии воспользовались лазейкой в законодательстве, чтобы с помощью однополого брака без уплаты налогов передать в наследство особняк в Дублине.
    Бабуля в Ирландии нарядила елку женскими стрингами
    Ирландская пенсионерка украсила елку стрингами
    14:04 14.12.2017
    381
    По словам ирландки Алекс Бермингем, ее 74-летняя бабушка купила рождественские шарики в магазине товаров для дома, когда она начала развешивать их на елку, она поняла, что бабуля купила упакованные в шары блестящие стринги.
    Собаки-путешественники
    "Возбуждены даже собаки". В ирландской деревне жалуются на постоянную эрекцию
    18:14 06.12.2017
    1706
    Местные жители рассказали о странных последствиях соседства с фабрикой по производству "Виагры", которые, по их утверждению, имеют место в маленькой деревне.
    Стыковой матч на ЧМ-2018 между сборными Ирландии и Дании
    Дания разгромила Ирландию и пробились на ЧМ-2018
    23:46 14.11.2017
    124ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Дублине, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Первый стыковой матч этих команд завершился со счетом 0:0.
    Панамское досье. На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте
    Мировые тренды: гибель журналистки, тайфун "Офелия", секс-скандал в Голливуде
    15:20 17.10.2017
    129
    Мировые СМИ посвящают свои передовицы главным событиям: контроль Ирака над Киркуком, гибели мальтийской журналистки, буйству урагана "Офелия" в Ирландии.
    Флаг Европейского Союза
    ЕС объявил налоговую войну Ирландии и Люксембургу из-за Amazon и Apple
    17:28 09.10.2017
    305
    Вся эта история с взысканием задолженности немного странная: они говорят Ирландии, что она сделала что-то не так, но именно Ирландия получит деньги назад, считает профессор сравнительного налогового права.
    От пышки до бодибилдера. Ирландка потеряла голос из-за резкого похудения 
    14:56 26.09.2017
    836
    30-летняя жительница Ирландии Терри Кот сейчас активно занимается бодибилдингом и работает персональным тренером. Но несколько лет назад, когда девушка решила резко сбросить вес и менее чем за год потеряла 38 килограмм, это привело к печальным последствиям.
    Флаг Ирландии
    Ирландии надо всерьез подумать о выходе из ЕС
    11:14 04.09.2017
    220Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Ирландия и Британия по сути связаны - экономически, культурно, мы практически одинаковы. Нужно больше думать о том, что мы можем сделать, что было бы в интересах Ирландии, считает британский политик.
    Шинейд О'Коннор
    Известная певица, страдающая душевным расстройством, попросила о помощи
    15:40 08.08.2017
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    50-летняя певица разместила видеозапись, в котором сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь".
    Аэропорт Борисполь
    "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair
    18:14 13.07.2017
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    Генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин сообщил, что возобновляются переговоры с Ryanair в формате министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office".
    Аэропорт Борисполь
    "Борисполь" о ситуации с "Ryanair": переговоры были обречены
    10:45 12.07.2017
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    В заявлении аэропорта "Борисполь" отмечается, что руководство готово нести ответственность за все решения, принятые в ходе переговорного процесса с авиакомпанией "Ryanair".
    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    Только жениться собрался... Ryanair покинет Украину?
    12:16 11.07.2017
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    Сотрудничество между аэропортом "Борисполь" и международным лоукостером Ryanair на грани провала. Из-за украинской коррупции европейская авиакомпания может отказаться от полетов из Украины.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Бывший игрок сборной Ирландии по футболу
    Скончался известный футболист сборной Ирландии
    04:54 10.02.2018
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    Лиам Миллер провел 21 матч в составе национальной сборной Ирландии в период с 2004 по 2009 год. В "Селтике" футболист становился чемпионом Шотландии в сезоне-2003/04.
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