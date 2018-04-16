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    Россия

    Названа причина проблем со звонками через Viber в России

    (обновлено: )66
    Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. В результате этого возникли существенные проблемы со звонками через Viber.
    Мессенджер Viber
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 амр — РИА Новости Украина Пользователи Viber в РФ могли испытывать трудности с дозвоном из-за проблем на серверах Amazon, IP-адреса которого начал блокировать Роскомнадзор из-за Telegram.

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
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    Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее в понедельник сообщил RT, что ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

    "Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Viber.

    Позднее в Viber сообщили, что затруднения с дозвоном устранены.

    Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

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