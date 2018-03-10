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    акции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 60
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    Участников акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде
    В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин 
    15:12 08.03.2018
    683
    В центре Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. Девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.
    Во Франции 50 депутатов ночевали на улице, чтобы привлечь внимание к судьбе бездомных
    А как у них? Забота о бомжах - во Франции 50 депутатов ночевали на улице
    13:56 02.03.2018
    67
    С 1 января по 14 февраля 2018 года на улицах погибло 48 человек. По оценке общественной организации "Les Morts de la Rue", в 2015 году на улицах погибло 2838 бездомных.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Обвал фондового рынка США. Богатые люди мира за 3 дня потеряли $128 млрд
    08:30 02.03.2018
    933
    Из-за резкого падения американского фондового рынка в сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    "Чемодан, вокзал, Россия". Россотрудничество снова в осаде
    12:20 20.02.2018
    1336Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Участники протеста кричали "Чемодан, вокзал, Россия" и требовали закрыть Россотрудничество. Несколько полицейских наблюдали за происходящим из автомобиля поблизости.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Атаки националистов: и вечный бой... даже в выходные и праздники
    14:15 09.01.2018
    482Радикальный экстремизм охватил Украину
    По мнению блогера Александра Скубченко, суть всей деятельности националистических организаций заключается в разрушении, так как установление мира в стране им невыгодно.
    Акция Кофе на Крещатике
    Европейские реверансы посреди киевской грязи
    11:14 29.12.2017
    1430Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    На горстку участников акции "Кофе на Крещатике" было жалко смотреть. Демонстрировать высокий стиль им приходилось, лавируя между сугробами. Кого на Майдане было больше – людей или снега и луж, – судить не берусь.
    Акция в поддержку украинских политзаключенных в аэропорту Одессы
    В аэропортах мира прошли акции в поддержку украинских политзаключенных
    18:47 26.11.2017
    419
    Акции под названием "Напрасное ожидание" прошли в аэропортах: Праги, Бухареста, Хельсинки, Варшавы, Риги, Астаны. Акции приурочены ко Дню рождения удерживаемого в России Александра Кольченко.
    Акция в поддержку животных в Киеве
    Массовая акция в поддержку животных в Киеве 
    15:05 15.10.2017
    413
    В воскресенье, 15 октября, в Киеве начался Всеукраинский марш за права животных, который был организован зоозащитной инициативой UAnimals.
    Лидер венгерских праворадикалов Йоббик Иштван Саваи
    Венгерская партия "Йоббик" открестилась от акции "Самоопределение для Закарпатья"
    12:25 13.10.2017
    371Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По слова лидера венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Иштвана Саваи акция "Самоопределение для Закарпатья" возле посольства Украины в Будапеште организована частными лицами.
    Непогода в Херсонской области
    Фотоитоги 7 августа: резкая смена погоды в Украине и жуткая авария под Киевом 
    17:57 07.08.2017
    443
    После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.
    Журналист Павел Шеремет
    В Киеве пройдет акция к годовщине убийства Шеремета
    18:11 19.07.2017
    58Годовщина убийства Павла Шеремета
    Согласно информации, участники соберутся непосредственно на месте убийства - на перекрестке улиц И. Франко и Б. Хмельницкого. Оттуда колонна пешим ходом отправится под здания Нацполиции, МВД и Администрации президента.
    В Одессе вспоминали погибших 2 мая 2014 года. Видео
    В мире вспоминали погибших в Одессе 2 мая 2014 года 
    01:41 03.05.2017
    392Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Мероприятия в Одессе в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года прошли во вторник. Памятные мероприятия состоялись при повышенных мерах безопасности, в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.
    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
    21:59 30.04.2017
    86
    Согласно информации, Мэрил Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International есть осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко: суд арестовал акции "Укртелекома" и "ТриМоба"
    22:07 13.04.2017
    433Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоб".
    Акция в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии в Киеве
    В Киеве проходит акция в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии
    19:14 26.03.2017
    245Протесты в День Воли в Минске
    Согласно информации, несколько десятков человек с плакатами пришли поддержать задержанных накануне в Минске. Они держат в руках флаги Белоруссии и плакаты с надписями "Стоп репрессии", "Хай жыве Беларусь".
    Митинг против налога на тунеядство в Белоруссии
    В Белоруссии продолжаются акции против налога на "тунеядство"
    19:06 26.02.2017
    280
    В Бресте около 250 человек приняли участие в митинге на площади Ленина. Подобные акции проходят в Витебске и Бобруйске — число участников в каждом из городов достигает 1000 человек.
    Митинг против налога на тунеядство в Белоруссии
    В Белоруссии проходят акции против налога "с тунеядцев"
    18:09 19.02.2017
    443
    Акции протеста прошли в Могилеве, Гомеле и Витебске. Участники акции выступают против декрета "о тунеядцах". В акциях участвует по несколько сотен человек.
    Шествие сторонников блокады Донбасса
    Шествие сторонников блокады Донбасса в центре Киева 
    17:27 19.02.2017
    1428Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей.
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Массовые акции в центре Киева в годовщину Майдана 
    16:20 19.02.2017
    3622Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    В Киеве проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Также прошло шествие от Майдана Незалежности до АП, его участники требуют прекратить торговлю с Донбассом.
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Под АП требуют прекратить торговлю с Донбассом - СМИ
    15:43 19.02.2017
    1085Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Согласно информации, колонна из более полутысячи человек дошла до Администрации президента. Главная цель – активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    "Чемодан, вокзал, Россия". Россотрудничество снова в осаде
    12:20 20.02.2018
    1336
    Участники протеста кричали "Чемодан, вокзал, Россия" и требовали закрыть Россотрудничество. Несколько полицейских наблюдали за происходящим из автомобиля поблизости.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Обвал фондового рынка США. Богатые люди мира за 3 дня потеряли $128 млрд
    08:30 02.03.2018
    933
    Из-за резкого падения американского фондового рынка в сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде
    В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин 
    15:12 08.03.2018
    683
    В центре Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. Девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.
    Во Франции 50 депутатов ночевали на улице, чтобы привлечь внимание к судьбе бездомных
    А как у них? Забота о бомжах - во Франции 50 депутатов ночевали на улице
    13:56 02.03.2018
    67
    С 1 января по 14 февраля 2018 года на улицах погибло 48 человек. По оценке общественной организации "Les Morts de la Rue", в 2015 году на улицах погибло 2838 бездомных.
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