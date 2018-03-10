На горстку участников акции "Кофе на Крещатике" было жалко смотреть. Демонстрировать высокий стиль им приходилось, лавируя между сугробами. Кого на Майдане было больше – людей или снега и луж, – судить не берусь.
После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.
Согласно информации, участники соберутся непосредственно на месте убийства - на перекрестке улиц И. Франко и Б. Хмельницкого. Оттуда колонна пешим ходом отправится под здания Нацполиции, МВД и Администрации президента.
Мероприятия в Одессе в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года прошли во вторник. Памятные мероприятия состоялись при повышенных мерах безопасности, в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоб".
Согласно информации, несколько десятков человек с плакатами пришли поддержать задержанных накануне в Минске. Они держат в руках флаги Белоруссии и плакаты с надписями "Стоп репрессии", "Хай жыве Беларусь".
В центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей.
В Киеве проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Также прошло шествие от Майдана Незалежности до АП, его участники требуют прекратить торговлю с Донбассом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.
В Киеве проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Также прошло шествие от Майдана Незалежности до АП, его участники требуют прекратить торговлю с Донбассом.
На Майдане Незалежности состоялась акция с требованием к украинским властям приложить усилия для возвращения на родину народного депутата Надежды Савченко. На акцию прибыла мать депутата Мария Савченко.
Почти 300-тысячный коллектив железнодорожников Украины присоединился к общенациональной акции в поддержку Надежды Савченко. Железнодорожники вышли на первую платформу Киевского вокзала с плакатами в поддержку украинки.
Возле здания КГГА около полусотни активистов требовали оставить улицу Крещатик свободной для пешеходов в выходные и праздничные дни. Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве с 13 февраля не будут перекрывать Крещатик на выходные.
Активисты акции с требованием удешевления стоимости коммунальных услуг расширили территорию своей акции к зданию Верховной Рады. В Мариинском парке возле здания парламента поставили две военные палатки.
Мероприятия в Одессе в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года прошли во вторник. Памятные мероприятия состоялись при повышенных мерах безопасности, в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.
В центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей.
Несколько тысяч человек вышли сегодня на улицы Анкары в память о жертвах терактов в столице Турции, унесших накануне жизни 95 человек. Демонстранты собрались на площади Сыххийе неподалеку от места взрывов.
Акции концерна Volkswagen в среду и четверг несколько отыграли обвал последних дней. Компания подешевела почти на треть после того, как выяснилось, что автопроизводитель фальсифицировал показатели вредности выхлопных газов дизельных машин.