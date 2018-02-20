"Чемодан, вокзал, Россия". Россотрудничество снова в осаде

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во вторник в Киеве у здания Россотрудничества прошла акция активистов объединения "УКРОП". На пикет российского представительства собралось около 30 человек.

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Участники протеста кричали "Чемодан, вокзал, Россия" и требовали закрыть Россотрудничество. Несколько полицейских наблюдали за происходящим из автомобиля поблизости.