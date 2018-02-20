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    "Чемодан, вокзал, Россия". Россотрудничество снова в осаде

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (64)

    (обновлено: )988115
    Участники протеста кричали "Чемодан, вокзал, Россия" и требовали закрыть Россотрудничество. Несколько полицейских наблюдали за происходящим из автомобиля поблизости.
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    news24ua.com

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во вторник в Киеве у здания Россотрудничества прошла акция активистов объединения "УКРОП". На пикет российского представительства собралось около 30 человек. 

    Погром здания Сбербанка в Киеве. Видео
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube
    Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

    Смотрите также: На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

    Участники протеста кричали "Чемодан, вокзал, Россия" и требовали закрыть Россотрудничество. Несколько полицейских наблюдали за происходящим из автомобиля поблизости.

    В воскресенье члены "Организации украинских националистов" (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА) забросаликамнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

    Днем ранее около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром.

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