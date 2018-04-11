Падение на фондовом рынке РФ отразится на глобальной экономике - Амелин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Российский фондовый рынок существенно просел из-за санкций США. Индекс Мосбиржи теряет 9%, индекс РТС — более 10%. Лидерами падения стали акции компаний, чьи топ-менеджеры попали под санкции, а также металлургические компании и участники финансового рынка.

Например, на торгах утром 9 апреля Московской бирже даже пришлось приостанавливать торги бумагами UC Rusal — акции компании упали на 46%. А на Гонконгской фондовой бирже акции этой компании упали на 50% после сообщения о возможности дефолтов.

Также на фоне заявлений о новых санкциях США на Московской бирже курс рубля к евро просел впервые с сентября 2016 года. Теперь евро там продают за 73-74 рубля. Доллар — где-то за 60 рублей.

Подробнее о последствиях санкций США в отношении РФ в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Это падение акций — краткосрочное или долгосрочное явление?

— Первое, давайте скажем, что это действительно явление, потому что все мировые индексы вчера закрылись практически в плюс, а Россия единственная показала серьезное падение, что показывает таргетированность и эффективность санкций, которые были применены по отношению к российским участникам рынка. Но выводы делать еще рано, потому что санкции — это только первая их часть, таких широкомасштабных санкций. Мы говорим о серьезном падении фондовых индексов, но это не означает, что нанесен серьезный урон российской экономике. Потому что изменилась в первую очередь стоимость российских акций, а о выводе капиталов пока масштабном речь не идет. Есть оценки, показывающие, что за день акции потеряли в цене около 12 млрд долларов, это если брать 55 топ самых богатых людей России, но это не означает, что эти деньги выведены из России, это означает, что произошла переоценка активов. Более того, в первую очередь фиксируют свои портфели крупные международные инвестфонды, у которых сработали маржинкоды, соответственно, они закрывают позиции. Но внутренний российский инвестор поддерживает эти бумаги, ведь есть спрос и предложение. Бумаги, которые продаются, они находят своих покупателей, и мы видели выравнивание индексов, потихонечку акции некоторых компаний возвращались к своим позициям, с которых начинались продажи. И это говорит о том, что есть внутренний инвестор, который эти бумаги покупает.

Соответственно, да, капитализация просела, о серьезном оттоке капитала из России пока речь не идет. И самые важные санкции будут дальше, потому что то, что прописано американскими нормативными документами — речь идет об ограничении любого рода операций с компаниями, которые попали в санкционные списки. Поэтому делать выводы было бы логично где-то по завершении второго квартала этого года, когда будет понятна реакция. Поэтому то, что мы видели вчера, это первый шаг. Более серьезные, более фундаментальные изменения должны быть как раз по завершении первого полугодия.

Можем ли мы говорить о том, что данная ситуация повлияет не только на российскую экономику, что эхо падения капитализации «Русала» может коснуться множества компаний по всему земному шару?

— Конечно. Глобальная экономика достаточно связана в своих различных элементах, и это один из шагов, которые говорят о том, что Россия меняет свой курс деятельности. Если раньше шли активно в Европу, то сейчас они избирают вектор развития Юго-Восточная Азия, где более растущий спрос, там более высокие темпы роста и экономики, роста населения, роста спроса на продукцию, которую производит Россия, поэтому они пытаются диверсифицироваться. Но эффект будет, конечно, для всего мира. Там, где будет образовываться дефицит, цены будут подрастать. Тем не менее, есть мнение, уже аналитики обсуждали, что российский алюминий будет попадать на европейские рынки просто через более длинное логистическое плечо, через своих контрагентов. Да, это отразится на всей глобальной экономике.

Украинским металлургам в данном случае что-то грозит? Или даже в некий позитив можем уйти?

— На самом деле хочу напомнить, что именно "Русал" приобрел в свое время у нас Николаевский глиноземный завод, и у нас была компания «Украинский алюминий», которые практически прекратили существование. "Русал" приобрел конкурента и уничтожил его, таким образом, вряд ли каким-то образом мы можем говорить о том, что наши позиции на рынке алюминия усилятся. Хотя можно говорить о привлечении инвесторов в смежные компании. Поэтому для нас это тоже окно возможностей. Все зависит от активности, которую проявят наши, украинские производители, и может быть, правительство, которое поможет более эффективно реализовать контракты.

Еврокомиссия опубликовала заявление, что будет изучать последствия для европейской экономики этих санкций со стороны США. Каковы могут быть последствия для европейской экономики? Не станет ли это дополнительным камнем раздора, который только усугубит торговую войну между США и ЕС?

— Если посмотрите на риторику французских и немецких бизнесменов, которые требуют от своего правительства смягчения санкций по отношению к России, то, конечно, станет. Потому что американская экономика менее взаимосвязана с российской, в отличие от европейской. И мы можем смотреть, как развивается процесс по нефтепроводу «Северный поток-2», где Германия, Франция заявляют достаточно активную позицию, с одной стороны, они критикуют Россию за ее агрессию за пределами своих территорий. С другой стороны, они создают возможности для снижения рисков России по поставке энергоносителей в Европу. О чем это говорит? О том, что европейская экономика в большей степени заинтересована в том, чтобы связи с Россией не ухудшались, а улучшались. Соответственно, споры с Америкой в отношении экономических процессов будут обостряться.

Дмитрий Медведев говорил, что российское правительство изучает возможности ответа для США. Чем Россия может ответить на эти санкции?

— Учитывая слабую связанность американской и российской экономики, соответственно, мне трудно представить, что там могут быть за ответные санкции. То же самое, как Моська побежит к слону и попытается его укусить.

Может ли Москва за счет государственного бюджета попытаться утихомирить недовольных олигархов, которые попали под санкции?

— Действительно, санкции на самом деле не столько наносят экономический урон РФ, сколько создают большую зону дискомфорта вокруг людей, которые окружают Путина. И в принципе, поговаривают о том, что создается база для внутреннего дворцового переворота. Учитывая КГБшное прошлое Путина, уверен, что дворцовый переворот, как сценарий, просчитывается его окружением, и создаются все необходимые инструменты защиты, чтобы он не произошел. И заявление Медведева вчера четко укладывается в понимание того, что пытаются смягчить настроения, которые есть. Но есть нюанс. Надо посмотреть на динамику снижения активов Фонда национального благосостояния: эти запасы в 2015 году практически уже были на грани завершения. И можно говорить о том, что в первую очередь помощь будет направлена на рефинансирование кредитов или на покрытие обязательств, которые есть, но ресурсы не бесконечны.

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Еще под санкции попал глава "Газпрома" Алексей Миллер. И уже сейчас ряд украинских экспертов высказывает предположения, что это фактически ставит крест на возможной реализации "Северного потока-2". Действительно ли в данном случае все настолько благоприятно для Украины?

— Я бы не надевал столь розовые очки. Дело в том, что у Европы есть свои интересы. Американские санкции, конечно, есть, но это не мешает европейским компаниям реализовывать собственную политику в своих интересах. К сожалению, действия последнего времени показывают, что газопровод «Северный поток-2» им выгоден и интересен, несмотря на то, что есть альтернативный вариант, в частности углубление сотрудничества по украинской ГТС. О последствиях говорить тяжело. Но я думаю, что конфликт между Европой и Америкой будет нарастать, напряжение будет нарастать. Но самое главное — Европа все-таки задумается о тех шагах, которые она осуществляет с Россией, о последствии этих шагов, и это действительно для Украины может быть зоной хороших возможностей, если мы правильно выстроим диалог относительно нашей украинской ГТС, ее управления, модернизации, то мы можем получить достаточно хороший бонус вследствие таких санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции США обрушили российский фондовый рынок и рубль, а курс евро в России вырос до максимума с 16 сентября 2016 года.